Elke donderdag lichten we een topic van het VIVA-forum uit. Deze week: De serie Dertigers

De één houdt er van, de ander vindt het verschrikkelijk. We hebben het over de nieuwe serie ‘Dertigers’ op BNNVARA.

’s Lands nieuwe soap

Wie kijkt naar de eerste aflevering van Dertigers moet toegeven dat je niet naar Oscar-waardige scènes en dialogen kijkt. Dat kan misschien liggen aan het feit dat de afleveringen kort, slechts 23 minuten, duren – ultrakort als je de uitgebreide shots van dynamisch Amsterdam niet meetelt. Maar het zou ook kunnen liggen aan de relatief onbekende acteurs (we herkennen slechts één gezicht uit Onderweg naar Morgen). Of misschien zegt het tekort aan diepgang misschien iets over ons dertigers, haha (…) – grapje grapje, niet gelijk boos worden!

Waar gaat Dertigers over? Nou, zoals de naam al doet vermoeden gaat Dertigers over dertigers. Met dertigerdilemma’s. Over mensen van dertig jaar die zich bevinden in het sprongetje van hun studententijd naar het volwassen leven. Over dertigers die al gesetteld zijn, of dat juist helemaal niet zijn. Maar wat vinden de VIVA-lezeressen van de serie? Dit is 8x jullie mening!

Jullie meningen

Wissewis : ‘Vorig jaar al de Belgische versie gekeken … Elke aflevering 3 keer!’

: ‘Vorig jaar al de Belgische versie gekeken … Elke aflevering 3 keer!’ Mabelle : ‘Wel aardige serie. Slecht geacteerd vind ik. Maar prima voor zo even verstand op nul voor de tv.’

: ‘Wel aardige serie. Slecht geacteerd vind ik. Maar prima voor zo even verstand op nul voor de tv.’ Kwebbeltje91 : ‘Ja, ik kijk ook. Leuke serie! Ik vind het alleen zo jammer dat de afleveringen zo kort zijn’

: ‘Ja, ik kijk ook. Leuke serie! Ik vind het alleen zo jammer dat de afleveringen zo kort zijn’ Apppie: ‘De muziek is voor mij al reden genoeg om te kijken. Ondanks het slechte acteerwerk vind ik het best leuk!’

Annapicobella : ‘Beetje saai en alweer in Amsterdam. Waarom niet leuk in Groningen of Leeuwarden. Wonen daar geen dertigers?’

: ‘Beetje saai en alweer in Amsterdam. Waarom niet leuk in Groningen of Leeuwarden. Wonen daar geen dertigers?’ MirandaH: ‘Ik vind het juist leuk om herkenbare plekken in Amsterdam te zien. De serie heeft een beetje simpele formule, niet alle dialogen zijn even sterk, maar I’m hooked!’

‘Ik vind het juist leuk om herkenbare plekken in Amsterdam te zien. De serie heeft een beetje simpele formule, niet alle dialogen zijn even sterk, maar I’m hooked!’ Iones : ‘Ik vind het wel een leuke serie. Maar niet om elke dag een klein stukje van te zien. Ik heb gisterenavond gekeken. En dan kan ik ook nog opnemen en op een moment alles achter elkaar bekijken wanneer het mij uit komt.’

: ‘Ik vind het wel een leuke serie. Maar niet om elke dag een klein stukje van te zien. Ik heb gisterenavond gekeken. En dan kan ik ook nog opnemen en op een moment alles achter elkaar bekijken wanneer het mij uit komt.’ Peixe: ‘Ja leuk!! Ik heb er nu 6 gezien. (Via de NPO plus app kun je een week in voren kijken)’

Wat is jouw mening over ‘Dertigers’? Praat hier mee op het forum.

Beeld: BNNVARA, iStock