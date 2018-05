De jurk van Meghan is ontworpen door: Clare Waight Keller

De voormalige Suits actrice heeft haar eigen bruidsstijl eerder in een interview omschreven als ‘gematigd en relaxed’, nadat haar karakter in de serie trouwde. Aan Glamour omschreef ze haar jurk als ‘Klassiek en eenvoudig. Misschien met een moderne twist. Ik geef persoonlijk de voorkeur aan bruidsjurken die speels of subtiel romantisch zijn.’

Strapless

Tijdens haar eerste bruiloft, met US regisseur Trever Engleson, droeg ze een srapless jurk. In Groot-Brittannië is het ongepast om ontblootte schouders in een kerk te hebben, dus al langer was bekend dat zo’n jurk er ditmaal niet in zat.

Receptie

Tijdens het maken van de verlovingsfoto’s droeg Meghan een jurk van Tamara Ralph en Michael Russo. Die foto’s werden genomen op Fogmore House, waar vanavond de receptie zal plaatsvinden. Naar verluid is er een tweede jurk, die Meghan tijdens de receptie zal dragen.