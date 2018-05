De jurk van Pippa Middleton lijkt wel op een heel bekend drankje

Tijdens het huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle hebben we super veel mooie jurken voorbij zien komen. Van zomers geel (Amal Clooney) tot citroengeel (queen Elizabeth) en van gifgroen tot zo ongeveer alle kleuren roze die je maar kan bedenken. Er was met name iemand die erg opviel: Pippa Middleton. Ze droeg een prachtige bloemenjurk – dat gaan we zeker niet ontkennen – maar het motiefje kwam ons wel héél bekend voor…

De mintgroene jurk met roze bloesem is niet alleen heel fris en erg chic, ook heeft ‘ie wel erg veel weg van een drankje dat we zo lekker vinden: Arizona iced tea. Op internet wordt Pippa nu met het drankje vergeleken en we moeten toegeven, de gelijkenis is er. Dit is zo’n gevalletje van ‘als je het ziet, kan je het nooit meer niét zien’. Kijk zelf maar:

Pippa’s dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) May 19, 2018

Precies dezelfde kleur groen én met roze bloesem! Hoe grappig we het ook vinden, het neemt niet weg dat Pippa vandaag straalde tijdens de bruiloft. Ze was samen met haar man James Matthews bij het huwelijk van Harry en Meghan. Onlangs werd bekend dat de twee binnenkort een kindje verwachten.

Bron: Delish | Beeld: Getty