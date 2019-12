1. Maak je oogleden olie vrij

Olie is de vijand van je oogmake-up, punt. Voordat je oogschaduw aanbrengt, is het belangrijk dat je je oogleden eerst goed schoonmaakt. Pak een tissue of wattenschijfje en blot je oogleden. Pak daarna een oogprimer en dep met je ringvinger de primer op je oogleden. En je kan beginnen!

2. Ga voor gouden en bronskleurige tinten

Goud en brons zijn neutrale tinten, die vaak wat minder ‘heftig’ ogen (fijn als je bijna nooit oogschaduw draagt). Breng wat gouden oogschaduw aan op je oogleden en de binnenhoeken van je ogen. Vul vervolgens met een donkerder kleur je buitenste ooghoeken en arcadeboog op. Als je je comfortabel voelt met een warme neutrale look, dan kun je ook voor andere tinten zoals: zilver of bordeauxrood gaan.

3. Maak je oogschaduw nat

Vooral metallics (NYE showstoppers) zijn soms lastig om mee te werken. Maak je penseel iets nat, waardoor de oogschaduw meer vloeibaar wordt en makkelijker is om aan te brengen.

4. Verkies lengte boven volume

Als je killer eyes hebt (lees: grote, gekleurde ogen), ga dan voor lange in plaats van volumineuze wimpers. Je wil dat je wimpers een geheel vormen en niet dat ze ‘concurreren’ met je oogschaduw. Kies dus voor een mascara die je wimpers ‘verlengt’ voor prachtige bambi eyes.