Afgelopen weekend kwam plots het nieuws naar buiten dat Justin Bieber door twee vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik. De 26-jarige man van Hailey Bieber reageert woest op de aantijgingen.

Afgelopen zaterdag liet ene ‘Danielle’ via een anoniem Twitter-account weten dat ze in maart 2016 ‘seksueel onheus bejegend’ zou zijn door Justin Bieber in het Four Seasons hotel in Austin, Texas. Zij was daar met haar vriendinnen aan het chillen toen Bieber’s bodyguard hen uit naam van Justin uitnodigde om mee naar zijn kamer te gaan. Daar zou Justin zichzelf hebben opgedrongen aan ‘Danielle’.

Statement

Het duurde niet lang voordat Justin Bieber reageerde op de beschuldiging. “Normaal gesproken reageer ik niet op dit soort dingen, omdat ik hier gedurende mijn hele carrière mee te maken heb gehad. Maar na een lang gesprek met mijn vrouw (Hailey Bieber, red.) en mijn team wil ik hier toch graag wat over zeggen.”

“Geruchten komen en gaan, maar seksueel misbruik is niet iets dat ik me zomaar laat aanpraten. Ik wilde er eigenlijk meteen op reageren toen ik dit hoorde, maar uit respect voor alle slachtoffers die daadwerkelijk te maken hebben gehad met dergelijk misbruik, wilde ik er zeker van zijn de juiste boodschap over te brengen.”

‘Elke melding van seksueel misbruik moet serieus worden genomen’

“Voor alle duidelijkheid: Ik was die avond inderdaad in Austin, met mijn toenmalige vriendin Selena Gomez. Ik sliep niet in het Four Seasons hotel, maar in een Airbnb. En de avond daarna sliep ik in het Westin hotel. Elke melding van seksueel misbruik moet serieus genomen worden en daarom wilde ik hier ook zelf op reageren. In mijn geval is dit verhaal feitelijk onmogelijk en daarom zal ik via Twitter en de autoriteiten actie ondernemen tegen de mensen die mij in een kwaad daglicht willen stellen.” Ter illustratie heeft Justin Bieber bankafschriften toegevoegd die aantonen dat hij die avond, inderdaad, niet in het Four Seasons hotel is geweest.

Tweede beschuldiging

Naast ‘Danielle’ verscheen er dit weekend nog een beschuldiging tegen Justin Bieber. Ene Kadi stelt dat ook zij is benaderd door Bieber’s bodyguard om mee te gaan naar zijn kamer na een meet-and-greet in New York in mei 2015. Kadi en Justin zouden hebben gezoend op de bank, maar de sfeer sloeg om toen Justin haar opsloot op de badkamer en haar begon te betasten. ‘Ik vroeg hem om te stoppen en bleef maar zeggen dat ik geen seks voor het huwelijk wilde.’ Kadi beweert dat ze Justin Bieber een knietje heeft gegeven en vervolgens de hotelkamer is uit gerend. Na het voorval zou ze psychische problemen hebben gekregen.

Na het grondige speurwerk bleek ook het verhaal van Kadi niet te kloppen. Er zijn nogal tegenstrijdige berichten gevonden, waaronder een tweet op haar Twitter-feed juni 2015 waarin ze schreef dat ze Justin Bieber nog nooit had ontmoet.

