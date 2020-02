Kleuters die dansen: leuk. James Corden die danst: ook leuk. Justin Bieber die danst: altijd leuk. James en Justin die dansles krijgen van kleuters? Het leukste dat je vandaag gaat zien. Punt.

Sinds afgelopen vrijdag staat het nieuwste album Changes van Justin Bieber op Spotify. En dat betekent ook dat de pr-machine van de Biebs weer volop moet draaien. Immers, het nieuwe album en bijbehorende tour moeten gepromoot worden.

Dat promoten doet Biebs onder meer met een intieme, openhartige documentaire in samenwerking met YouTube (nu te zien) en door in de auto te stappen bij James Corden voor diens Carpool Karaoke. Een beetje afgezaagd als je het ons vraagt… Want hey, dat Justin een paar mindere jaren achter de rug heeft, weten we nu wel. En de ritjes van James Corden, tja, sinds bekend is geworden dat hij niet zelf rijdt is de lol er toch wel van af.

Maar gelukkig ziet Justin Bieber zelf ook in DAT HET WEER TIJD IS VOOR IETS LEUKS. Hij besluit daarom James Corden mee te nemen naar de studio, waar ze de nieuwste choreografie voor het nummer Baby krijgen geleerd. Door kleuters. James en Justin krijgen dansles van kleuters. En dat is leuk om naar te kijken, want: kleuters dansen altijd leuk. En James bakt er niets van. En Justin – gekleed in een basketball short met pailletten – danst gewoon heel goed. Kijk zelf maar.