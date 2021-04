Justin en Hailey Bieber vereeuwigen liefde met matching tattoos

Justin en Hailey Bieber zijn natuurlijk al getrouwd, maar toch heeft hét koppel du moment hun liefde nogmaals vereeuwigd. Niet met een feest, een tweede ring of het hernieuwen van hun huwelijksgeloftes, maar met matching tattoos.

Ze hebben het nog wel enigszins op safe gespeeld. Want ze kozen niet voor elkaars naam, maar een subtiel inktwerkje dat Justins nieuwe album vertegenwoordigd.

Fan van tattoos

Zowel Justin als Hailey zijn niet vies van een tattoo hier en daar. Justin zit ónder; van tattoos op zijn armen tot op zijn borst en nek. Hailey is model en kan zich dus niet zomaar van top tot teen laten bekliederen, maar heeft wel meerdere subtiele tattoos op haar lichaam. Nu hebben de celebs er nog eentje aan hun verzameling toegevoegd.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

Peaches

Het betreft een kleine tattoo van een perzik, wat een knipoog is naar de nieuwe hit van Justin Bieber: ‘Peaches’. De tattoos zijn gezet door Brian Woo, die beter bekend staat als Dr. Woo. Hij zette al eerdere tattoos van Hailey, maar heeft ook inktwerkjes bij onder andere Miley Cyrus, Demi Lovato en andere grote namen van de wereld op zijn naam staan.

View this post on Instagram A post shared by Doctor Woo (@_dr_woo_)

TikTok-trend

De tattoo van Justin is in zijn nek gezet, en die van Hailey op haar onderarm. Haar tattoo liet ze alleen kort in haar stories zien. Eerder startte Hailey Bieber al een trend waarmee ze ook de hit van hubby Bieber eert. Op TikTok introduceerde ze de #PeachesMakeupChallenge, waarmee ze TikTokkers uitdaagt een look te creëren gebaseerd op het nummer. En natuurlijk gaf ze zelf het (bloedmooie) voorbeeld.

View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Bron: TeenVogue | Beeld: Getty