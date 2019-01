Wat een juweeltje: 3x leuke sieraden boetiekjes 

Op zoek naar een mooi, minimalistisch sieraad om je outfit mee op te leuken? Bezoek dan eens één van deze boetiekjes.

1. BonBon Boutique

De Amsterdamse Bonne van der Ree maakte van haar hobby haar werk: na jaren fröbelen begon ze haar eigen sieradenlabel BonBon Boutique. In een boetiekje in het centrum van Amsterdam verkoopt ze haar handgemaakte pareltjes. bonbonboutique.nl

2. Wiezewasjes

Nog maar twee jaar geleden begon Wieske Volker met het verkopen van haar sieraden op internet en nu al vliegen haar oorbellen, ringen en edelstenen de hele wereld over. Sinds kort kun je haar creaties ook bewonderen in dit schattige winkeltje in de Haagse Papestraat. wiezewasjes.nl

3. MAY-LI Jewels

Tijdloze en minimalistische handgemaakte sieraden van goede kwaliteit vind je bij MAY-LI Jewels. Oprichtster Tuyet-Nhi is elk weekend wel op een beurs of markt te vinden, waar haar sieraden als warme broodjes over de toonbank gaan.

