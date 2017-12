Van kaasthee tot waffle pops: dit zijn de 10 gekste voedseltrends van 2017

We doen het het allerliefst en als het even kan de hele dag door: eten. Op dat gebied gebeurde er het afgelopen jaar veel, heel veel. De gekste voedseltrends vlogen ons om de oren. Wij zetten de tien opvallendste voor je op een rij.

1. Mais-ijsje

Dankzij bakker Dominique Ansel is de wereld een ijscreatie rijker: crème de la corn. Crème de la corn is een karamel-softijsje met als hoorntje een geroosterde maiskolf. Die laatste wordt bestreken met boter en sojasaus of zout. Geproefd hebben we ‘m nog niet, maar laten we eerlijk zijn: alleen al voor het oog is dit mais-ijsje een genot.

so corny #CremeDeLaCorn Een bericht gedeeld door jenn geist. (@j_butta) op 2 Sep 2017 om 11:01 PDT

2. Kaasthee

Kaas en thee, het is waarschijnlijk geen combinatie die gauw in je hoofd opkomt. Toch is dit nieuwe drankje in sommige Aziatische landen écht een ding. De trend is inmiddels ook overgewaaid naar de Verenigde Staten. De thee is précies wat je je erbij voorstelt: thee met daarop een lekkere dikke schuimende laag kaas. Daarnaast kun je er ook chocola of groentheepoeder naar smaak aan toevoegen.

3. Knoflookijs

Knoflook is op sommige plekken ter wereld zo populair, dat er zelfs heuse knoflookfestivals plaatsvinden. Zo ook in Gilroy, een plaats in Californië, waar ze zelfs zover gaan dat er knoflookijs wordt verkocht. Het ijs is verkrijgbaar in de smaken vanille en chocola, zodat de knoflooksmaak minder intens is. Bijkomend voordeel van dit overheerlijke ijsje: de knoflookgeur jaagt alle vervelende muggen en vliegen weg.

Een bericht gedeeld door Tiff (@tsuluna) op 30 Sep 2017 om 11:07 PDT

4. Waffle pops

Waffle pops zijn kleine wafels op een stokje. De fotogenieke wafels zijn geïnspireerd op de klassieke Luikse wafel, die we vooral kennen in de eenvoudige versie zonder al te veel poespas. Met de komst van de waffle pops is klassieke wafel in een nieuw jasje gestoken. Met andere woorden: het wordt nu mogelijk om wafels – met toppings als sprinkles, oreo en chocola – te eten zonder vieze handen te krijgen.

Een bericht gedeeld door INSIDER dessert (@insiderdessert) op 25 Jul 2017 om 10:54 PDT

5. Glitterkoffie

In 2017 deed ook de glitterkoffie zijn intrede – perfect voor iedereen die uitgekeken was op die pumpkin spiced latte. Een koffieketen in Bombay zette een cappuccino op de kaart, die rijkelijk versierd is met glitters. De koffie heeft de naam Coffee By Di Bella en is bezaaid met glitters in alle kleuren van de regenboog. Even voor de duidelijkheid; het betreft hier natuurlijk wél eetbare glitters. Dus angst voor buikpijn hoef je dus niet te hebben.

Een bericht gedeeld door Coffee By Di Bella (@coffeebydibella) op 2 Nov 2017 om 9:12 PDT

6. Donutbruidsboeket

Voor de echte foodies was het dit jaar de ultieme manier om je bruiloft naar een hoger niveau te tillen: met een boeket van donuts. Tja, waarom de hele dag rondlopen met bloemen als je ook gewoon iets eetbaars kan vasthouden? Het Australische bakkersbedrijf Dessert Boxes voorziet mensen van dergelijke boeketten, zoals Paige en Sydney die dit jaar in het huwelijksbootje stapten mét donutbruidsboeket.

Een bericht gedeeld door Dessert Boxes™ (@dessertboxes) op 12 Sep 2017 om 1:49 PDT

7. Cloud eggs

Gekookt, gepocheerd, gebakken: er zijn talloze manieren om je eitje te bereiden. De ontbijttrend die in 2017 Instagram veroverde zijn cloud eggs. Juist: eieren in de vorm van een wolk. Het eiwit is opgeklopt, waardoor het lijkt alsof je een wolkje op je bord hebt.

Een bericht gedeeld door Kristi Farinelli (@kristifarinelli) op 7 Mei 2017 om 11:52 PDT

8. Rolled ice cream

Nieuw was rolled ice cream niet, maar in 2017 wel voor het eerst in Nederland verkrijgbaar. De ijsvariant wordt gemaakt door vloeibaar ijs over een koude plaat (zo’n -30 graden) te verdelen. Wanneer het bevriest, wordt het ijs per strook met een spatel van de plaat geschraapt, waardoor er rolletjes ontstaan. Deze rolletjes stop je in een bakje en tada: daar is je gerolde ijs!

Een bericht gedeeld door reyana morales (@reyxhnl) op 9 Apr 2017 om 4:41 PDT

9. Unicorn noodles

Eten alleen maar lekker en/of voedzaam? Nee hoor, onze Instagramfeed wil ook wat. In 2017 nam de creatie unicorn noodles onze feed over. De gekleurde noodles komen van foodblogger A.J. van The indigo kitchen en zijn bijna te mooi om op te eten. En nee, er komen geen chemische stoffen aan te pas. Deze toffe noodles maak je gewoon met rode kool en citroensap!

Een bericht gedeeld door Jason Tjon Affo (@theindigokitchen) op 19 Mrt 2017 om 9:06 PDT

10. Macaronsandwich

Macarons waren eerder al een ding, maar in 2017 werd ook de macaronsandwich geïntroduceerd. Het idee is simpel: je smeert een beetje ijs op je macaron en dipt ‘m vervolgens in fruitstukjes. De lekkernij is te koop bij Milk, een ijszaak in Los Angeles.

Een bericht gedeeld door MILK (@themilkshop_la) op 23 Apr 2017 om 3:43 PDT

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Instagram