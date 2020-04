Even wachten, shopping queen: kabinet wil uitverkoop uitstellen

Uitverkoop, sale, soldes, geef het beestje een naam – wij houden er toch wel van. En toegegeven: nu we veel thuis zitten swipen en scrollen we wat of op de websites van onze favoriete webwinkels. Maar wie reikhalzend uitkijkt naar de start van de zomeruitverkoop moet mogelijk nog even geduld hebben.

Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om de massale kortingsacties uit te stellen, zo meldt het AD.

Uitverkoop

Het kabinet wil hiermee kleine winkeliers steunen. Ook zij worden hard geraakt door de coronacrisis en hebben vaak weinig financiële reserves. Hierdoor is het voor hen financieel niet haalbaar om een deel van de collectie tegen een zacht prijsje weg te doen.

Uit een peiling onder retailondernemers zou blijken dat een ruime meerderheid enthousiast is over de plannen om de uitverkoop uit te stellen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken zegt in een reactie dat ze “op zijn steun kunnen rekenen.”

Naast het uitstellen van massale kortingsacties roept het kabinet ook vastgoedeigenaren op om mee te denken met de noodlijdende detailhandel. Eerder deden vertegenwoordigers van huurders en verhuurders al een brede oproep om de huur van winkel- en horecapanden tot 20 april op te schorten. Wil jij je favoriete winkels ook steunen? Dan weet je wat je te doen staat (shoppen dus).