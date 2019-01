Kaj Gorgels is de nieuwe presentator van Expeditie Robinson

De geruchtenmolen draaide inmiddels overuren, maar het hoge woord is er eindelijk uit: Kaj Gorgels gaat Dennis Weening vervangen als presentator in ‘Expeditie Robinson’. Dat maakte RTL vrijdagavond bekend. Ook deelde de YouTuber het grote nieuws op zijn eigen Instagram. Kaj zal al vanaf het komende seizoen te zien zijn in de realityserie, waarin bekende Nederlanders moeten zien te overleven op een onbewoond eiland.

De 28-jarige Kaj, die bekend is geworden door zijn videoserie ‘Kaj’s Typetjes’ en vorig jaar ook al ‘Temptation Island VIPS’ presenteerde, gaat het volgende seizoen van het populaire programma samen presenteren met Nicolette Kluijver. Er gingen eerder geruchten de ronde dat oud-‘Wie Is De Mol’-presentator Art Rooijakkers het programma zou presenteren, maar de keuze is toch op Kaj gevallen.

‘Een droom die uitkomt’

Op Instagram maakte Kaj het nieuws bekend met een foto van zijn eigen deelname aan ‘Expeditie Robinson’ in 2017. Daarbij schrijft hij: ‘2019 kon niet mooier beginnen! Deelname aan het programma waar ik van jongs af aan al fan van ben was al onwerkelijk, maar ik had helemaal nooit durven dromen dat ik het programma ooit zou mogen presenteren! Echt een droom die uitkomt. Het is voor mij een enorme eer om Dennis Weening op te volgen, voor mij toch wel echt mister Robinson. Ik ga dat zo waardig mogelijk doen! Ik kan niet wachten om te beginnen!’

‘Wij zijn heel blij dat Kaj als fan en oud-kandidaat nu presentator wordt van een van onze meest geprezen programma’s,’ zegt Werner van Es, programmadirecteur RTL. ‘Hij is een talent dat lef, humor en scherpzinnigheid combineert met de gave om een speciale band aan te gaan met zijn kijkers. Samen met zijn eigen ervaring bij ‘Expeditie Robinson’, gaat dit volgens mij een extra dimensie toevoegen voor het programma. We wensen hem en Nicolette alle succes.’ Of Kaj ook de nieuwe editie van ‘Expeditie Robinson’, met enkel ‘onbekende deelnemers’ die volgend jaar te zien zal zijn op Videoland, gaat presenteren is nog onbekend.

Vertrek Dennis Weening

Eind vorig jaar werd bekend dat Dennis Weening, die het programma al vijf seizoenen presenteerde, gedwongen moest vertrekken als presentator. RTL meldde eerste dat het om een vrijwillige keuze ging, maar dat bleek achteraf toch niet zo te zijn geweest. ‘Toen ik te horen kreeg dat ik moest stoppen, was dat een klap in mijn gezicht,’ vertelde Dennis eerder in een interview met Flair. Ook hij heeft nu gereageerd op het nieuws dat Kaj zijn rol als presentator gaat overnemen. ‘Fijne vent. Geniet van het allermooiste programma wat er is,’ schrijft hij bij een foto van Kaj en hemzelf op Instagram.

Bron: RTL, Instagram | Beeld: ANP, Instagram