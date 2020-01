Kaj van der Ree op non-actief gesteld na ophef over wangedrag

Afgelopen week raakte Kaj van der Ree in opspraak. Op sociale media beweren jonge vrouwen dat ze op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de vlogger hebben ontvangen. Laiza Vunderink beweert op Twitter dat hij haar een paar jaar geleden (toen zij slechts 14 jaar oud was) een zogenoemde ‘dickpic’ stuurde op Skype met de tekst: ‘Met deze ga ik je ontmaagden’. En daar blijft het niet bij. Meerdere jonge Twitteraars laten weten dat ze van de YouTuber een naaktfoto hebben ontvangen óf het verzoek om er zelf één te sturen. De seksueel getinte chatberichten kwamen vrijdagavond door een uitzending van RTL Boulevard op straat te liggen.

Ambassadeurschap Rode Kruis

Kaj van der Ree is al enige tijd ambassadeur van het Rode Kruis. De hulporganisatie is erg geschrokken van de negatieve berichten. ”Als hulporganisatie nemen we zaken als seksuele misstanden uiterst serieus. We willen dit graag zorgvuldig uitgezocht hebben. Seksuele misstanden naar minderjarige kinderen kunnen we niet tolereren”, aldus een woordvoerder van het Rode Kruis.

Ook co-collega Jurre Geluk laat van zich horen na het stopzetten van Proefkonijnen.