Wat een cover moest worden die vol lof de geschiedenisboeken in ging, werd een cover waar bakken kritiek overheen kwam. Het betreft de onlangs verschenen Vogue cover met de eerste zwarte en vrouwelijke Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. Hoofdredacteur Anna Wintour reageert nu op de ophef.

Op de bewuste coverfoto staat Kamala Harris wel héel casual afgebeeld, gekleed in een zwart pak met simpele sneakers eronder. Ook de achtergrond is niet echt Vogue-ish te noemen, en al helemaal niet in vergelijking met de normaliter zo stijlvolle covers van het blad. Dit schiet bij velen in het verkeerde keelgat, gezien dit de illusie wekt dat Vogue de vakkundigheid van de eerste zwarte, vrouwelijke vicepresident ondermijnt.

Fotowissel

Volgens het team van Vogue is de kritiek onterecht, en is er sprake van een fout. De coverfoto zou een stijlvolle foto van Kamala Harris zijn in poederblauw pak. De informele foto zou als beeldmateriaal bij het interview zelf worden gebruikt, en niet op de cover moeten prijken. Een dergelijke coverwissel gebeurt echter niet vaak, dus het statement van de bladenmakers wordt door veel aanhangers van Kamala Harris in twijfel getrokken.

Reactie Anna Wintour

Na een radiostilte reageert hoofdredacteur Anna Wintour nu: “We hebben de reacties op de cover gehoord en we begrijpen het. We willen alleen maar herhalen dat het absoluut niet onze bedoeling was om het belang van de ongelooflijke overwinning van de vicepresident op enige wijze naar beneden te halen”, vertelt Wintour in Sway, een podcast van The New York Times.

