Nog meer groen: scoor weer kamerplanten voor een prikkie bij Lidl

Kamerplanten, ze kunnen vandaag de dag haast niet meer ontbreken in je interieur. Meer groen in huis halen? En er vooral niet al te diep voor in de buidel hoeven tasten? Vergeet dan niet deze week een bezoekje te brengen aan Lidl.

Nu de temperaturen flink gedaald zijn en het vooral grijs en grauw is buiten, is binnen blijven nóg fijner. Het is dan ook niet vreemd als je jouw huis zo gezellig mogelijk wil maken in het najaar. Dat kun je natuurlijk doen door kaarsjes aan te steken, maar ook kamerplanten doen wonderen. Ze brengen immers een hoop kleur én sfeer met zich mee.

Kamerplanten Lidl

De prijs voor een grote kamerplant kan alleen soms best tegenvallen, maar niét bij Lidl. Zoals we gewend zijn van de budgetsupermarkt kunnen we weer profiteren van een geweldige aanbieding. Deze week – vanaf woensdag 6 november om precies te zijn – scoor je er namelijk verschillende kamerplanten, van zo’n 75 tot 105 centimeter hoog. Enne, daar hoef je slechts 9,99 euro voor neer te tellen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kleine kamerplanten

Geen ruimte voor een grote kamerplant of wil je de lege hoekjes in huis opvullen met een kleine groene vriend? Ook die vind je deze week bij Lidl. Vanaf vrijdag 8 november kun je bij de supermarkt terecht voor verschillende kleine kamerplanten die zo’n veertig centimeter hoog zijn. Je hebt de keuze uit onderstaande varianten en per stuk kosten ze slechts 3,99 euro.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Huis vol planten

Valt het jou ook op dat steeds meer mensen hun hele huis vol zetten met planten of betrap jij jezelf er ook regelmatig op dat je je maar lastig kunt inhouden bij het tuincentrum? Daar heeft therapeute Lily Ewing een logische verklaring voor. Oh, en wist je trouwens dat je kamerplanten in het najaar minder water nodig hebben? Ook daar is een reden voor.



Door: Flaironline | Beeld: Pexels