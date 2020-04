Dít is het moment waarop je je kamerplanten moet verpotten

Kamerplanten, ze kunnen vandaag de dag haast niet meer ontbreken in je interieur. En omdat we allemaal iets meer vrije tijd hebben is het leuk om eens te experimenteren met je groene vrienden. Het voorjaar is namelijk hét moment om je kamerplanten te verpotten.

Het verpotten van je kamerplanten kan eigenlijk het hele jaar door, maar het voorjaar is het beste moment om te gaan verpotten. De temperatuur gaat steeds meer omhoog en de planten staan langer in het licht. Dat kan ze een flinke boost geven en laten groeien.

Kamerplanten verpotten

Als je de juiste voorbereidingen treft, is het verpotten van je kamerplanten geen moeilijk klusje. Je hebt natuurlijk een grotere pot en wat aarde nodig en daarna kun je aan de slag. Ook moet je ervoor waken om niet meteen voor een té grote pot te gaan. Kies er daarom eentje waarvan de diameter ongeveer 3 cm groter is dan de oorspronkelijke pot.

Stappenplan

Als er een gat onder in de pot zit, kan het water goed weglopen. Als dat niet het geval is kun je gebruik maken van hydrokorrels of scherven. Dat zorgt ervoor dat het water opgenomen wordt en de wortels niet gaan rotten. Gooi vervolgens een laag nieuwe aarde in de pot en geef je plant eerst water voordat je deze in een nieuwe pot zet. Zo blijft de aarde beter aan elkaar zitten en kun je hem in één keer verplaatsen. Duw hem een beetje aan en vul de nieuwe pot met aarde tot een paar centimeter onder de rand. En that’s it: je plant kan weer verder groeien!

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock