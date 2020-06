Spoiler alert: déze kandidaat van ‘De Bachelorette’ is gespot op een datingapp

In de laatste aflevering van ‘De Bachelorette’ zagen we hoe de mannen weer alles uit de kast trokken om het hart van Gaby Blaaser (34) te veroveren. De strijd tussen de mannen begint steeds serieuzer te worden, maar het is nog altijd gissen met wie de bachelorette er uiteindelijk mee vandoor gaat. Toch lijkt één van de mannen het in elk geval niét te worden.

De beste man is namelijk gesignaleerd op een datingapp.

Let op: spoilers!

Op date met Gaby

In de laatste aflevering zagen we hoe Gaby op een romantische date ging met de goedlachse grappenmaker Kasper (26) uit Enschede. Als ze rennend door de regen een plek hebben gevonden om te schuilen, voelt Kasper ‘een bepaalde spanning’. Hij besluit er vol voor te gaan, buigt voorover naar Gaby om haar te zoenen en dan… weet ze niet hoe snel ze haar hoofd moet draaien zodat zijn volle lippen op haar wang belanden. Een typisch gevalletje ‘blauwtje lopen’ dus.

Datingapp

Na de mislukte zoen zag het er al naar uit dat Kasper wellicht niet meer zou worden dan een goede vriend van Gaby. Toch lijkt hij nu ook al zélf te verklappen dat hij weer op de markt is. De Enschedeër is namelijk gespot op de datingapp Bumble en dus hartstikke vrijgezel. Nu zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat het om een nep-profiel gaat, maar bij ons gingen de alarmbellen in elk geval luid rinkelen.

Beeld: Videoland