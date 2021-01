Kandidaat krabt zich achter de oren: ‘Ik ben in de val van de Mol getrapt’

In een eerste aflevering is het altijd even aftasten. Niet alleen voor ons als kijkers, maar ook de kandidaten moeten nog in het spel komen. Ga je voor jezelf of voor de groep? Toch moesten de deelnemers zich ook wel achter de oren krabben: sommigen trapten regelrecht in de val van de Mol.

Want ja, zo’n aanbod voor een joker is wel heel verleidelijk. Toch moet je in WIDM eigenlijk weten: niets is wat het lijkt. Zo ook nu weer niet. De kandidaten blikken op YouTube terug op de eerste aflevering.

Joker of niet

Het bleek namelijk uiteindelijk geen pasvraag te zijn, maar een jokerkaart. Flinke tegenvaller, zeker toen de overige drie kandidaten wél een troef in handen kregen. Marije Knevel hoefde dan ook geen seconde na te denken over deze beslissing, zo vertelt ze. ‘Zeven mensen kozen voor de joker bij dat spel. Die 750 euro [van ons drieën] maakt dan ook niet meer uit.’

Val van de Mol

Splinter Chabot ging wél in op het aanbod van de Mol, waar hij achteraf wel spijt van heeft. Waarom? ‘Eén, ik ben in de val van de Mol getrapt. Twee, ik heb uiteindelijk een keuze gemaakt die ten koste ging van de groep.’ De conclusie is dat hij minder impulsief keuzes wil maken, oftewel: ‘Je moet een beetje spelen met de handrem erop.’

‘De Ron’

Uiteindelijk moest in de eerste aflevering afscheid worden genomen van Remco Veldhuis. Hij bleek ‘de Ron’ te zijn van de groep, tot veel ongenoegen van kijkers thuis. De rest van de kandidaten probeert nog steeds dé vraag der vragen te beantwoorden. Wie. Is. (dramatische pauze). de. Mol?

