Kandidaat krijgt paniekaanval in Glow Up: ‘Het voelt alsof ik doodga’

We komen steeds dichter bij de finale van de make-up serie Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star. De spanning en de zenuwen liegen er dan ook niet om bij de kandidaten. De 19-jarige Larissa werd dit alles even te veel: aan het begin van aflevering 6 is te zien hoe de jonge make-up artist zich afzondert van de andere kandidaten als gevolg van een paniekaanval.

De eerste opdracht van de aflevering is het maken van een partylook. De kandidaten bevinden zich dan ook in een nachtclub. De felle lichten in combinatie met de donkere kamer worden Larissa te veel: ‘Ik zag de lichten en de locatie die heel krap aanvoelde. Ik kreeg daar geen goede vibe van. Juist daardoor kreeg ik een paniekaanval.’

Afzonderen

Gelijk als Larissa de spanning haar lichaam over voelt nemen, kiest ze voor zichzelf: ‘Ik vind mijn eigen lichaam belangrijker dan een opdracht uitvoeren.’ De paniekaanval valt rauw op het dak van Larissa. Ze kampt al langer met een angststoornis die zich uit in het hebben van paniekaanvallen. ‘Het voelt altijd alsof je een soort van dood gaat’, vertelt ze aan Roxeanne.

Angsten overwinnen

Omdat make-up een middel is om Larissa haar angsten te controleren, besluit ze wanneer ze tot rust gekomen is, toch aan de opdracht te beginnen. Hoewel ze een kwartier later is begonnen aan de opdracht, is er niets te merken van de achterstand. ‘Het is niet mijn beste look, maar ik ben er wel content mee.’

