Liever lui dan moe: een kant-en-klaar kerstboom bestellen is het nieuwe ding

Een kant-en-klaar kerstboom? Nee, daar hadden wij ook nog nooit van gehoord. Samen versieren is juist waar de feestdagen om draait. Toch is het nu een ding.

Want ja, al die lampjes uit de knoop halen – en dat dan blijkt dat eentje ergens het niet doet – hoort toch een beetje bij de charme (en kneuterigheid) van kerst? Voor ons in ieder geval. We kunnen uren door tuincentra struinen op zoek naar de nieuwste aanwinsten voor in de boom. Oh en psst, wat dacht je van deze te leuke sushi-kerstballen? Maar dat is niet voor iedereen het geval.

Kant-en-klaar kerstboom

Want ja, blijkbaar willen we met ons drukke bestaan toch het liefst alles zo makkelijk én zo snel mogelijk. Dus kant-en-klaar kerstboom: kom maar door. Maar we moeten zeggen, deze nieuwste trend is niet voor iedereen weggelegd. We kunnen ons voorstellen dat ze ergens goedkoper te halen zijn, maar voor dit pareltje mag je aardig diep in de buidel tasten.

Duur

De kunstboom vol met de meest feestelijke decoraties kost namelijk wel ruim 4700 (!) euro. We willen niet veel zeggen, maar van dat bedrag kun je ook héél leuk op vakantie. Maar goed, de trend dus. Je krijgt daarbij wel een boom van 180 centimeter hoog en dus al helemaal aangekleed. Misschien kun je ‘m op je verlanglijstje zetten voor de kerstman?

Kunstboom

Hoewel niks natuurlijk tegen de geur van een echte boom op kan, kiezen we toch steeds minder vaak voor deze optie. Sterker nog, nog maar 19 procent van alle bomen in huis zijn echt. Onze tip? Ga na de feestdagen eens langs bij een tuincentrum in de buurt. Vaak gaat dan heel veel in de afprijzing en ja: ook de kunstbomen. Zo heb je er misschien dit jaar nog geen plezier van, maar geniet je volgende kerst dubbel en dwars. En hee, houd je ook nog geld over voor zelf wat decoratie te kopen. Een stuk voordeliger.

