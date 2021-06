Kanye West en Irina Shayk vieren samen vakantie in de Provence

Hoewel Kanye West het naar verluidt helemaal niet zo eens was met de scheiding, lijkt het erop dat het inmiddels wel weer oké gaat met de rapper. Hij bracht zijn verjaardag als single man door met het Russische topmodel Irina Shayk.

Dat deden ze niet met een taartje in Los Angeles, maar op vakantie in de Provence. The Daily Mail heeft foto’s in handen waarop te zien is dat Kanye en Irina het enorm gezellig hebben. Op de foto’s is te zien hoe ze een wandeling maken met nog een groep mensen. Het is onduidelijk of die mensen vrienden of onderdeel van hun team zijn.

Engel

Kanye en Irina lijken misschien een verrassend setje, maar in feite kennen de twee elkaar al langer dan een decennium. Ze werkten voor het eerst samen voor Kanyes clip van zijn single ‘Power’. In de clip met de hemel als thema speelde Irina een engel. Later in 2021 liep ze voor zijn Yeezy-collectie over de catwalk in Parijs. ‘Ze zijn 100% romantisch samen’, zeggen ingewijden tegen TMZ. Hoe serieus die romance precies is, is niet duidelijk.

‘Love u for life’

Ondertussen feliciteerde Kim Kardashian thuis in L.A. haar ex-man met zijn verjaardag. ‘Love u for life’, schreef ze op Instagram. Over Kim wordt gefluisterd dat zij het op haar beurt heel leuk heeft met CNN-nieuwslezer Van Jones. Beiden hebben nog niet gereageerd op hun nieuwe flings.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: The Daily Mail | Beeld: Brunopress