Afgelopen weekend twitterde Kanye West dat hij zich kandidaat wil stellen voor het Amerikaanse presidentschap. Vlak daarna ging de hashtag #freebritney opnieuw viral. Wat hebben Kanye West en Britney Spears met elkaar te maken?

In de nacht van zaterdag op zondag was daar opeens de tweet van Kanye West: ‘I am running for president of the United States.’ Een opvallende tweet om meerdere redenen:

Er is nog geen campagnewebsite, geen inschrijving bij de federale kiescommissie, laat staan een verkiezingsprogramma – alleen een tweet.

Kanye West heeft vaker controversiële uitspraken gedaan, vaak als publiciteitsstunt voor een nieuw album of kledinglijn bleek later. Is deze aankondiging een stunt of serieus?

Mister West is een uitgesproken fan van Donald Trump, dus why compete?

Hij heeft eerder gehint op een politieke carrière, maar wilde zich pas in 2024 kandidaat stellen – na een eventuele tweede en laatste termijn van president Donald Trump.

Na Donald Trump als president is alles mogelijk – dus ook dat Kanye West president wordt en Kim Kardashian dus first lady.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Een opvallende tweet dus. En minstens zo opvallend is dat niet veel later #freebritney opnieuw viral gaat. Met deze hashtag pleiten fans van Britney Spears al jaren voor de beëindiging van het conservatorschap van Britney’s vader. Sinds 2008 heeft Jamie Spears de wettelijke macht om op zowel professioneel als persoonlijk gebied beslissingen voor zijn dochter te maken. Dit zou nodig zijn vanwege Brit’s mentale toestand, waardoor ze zelf geen beslissingen kan nemen.

Free Britney & stop Kanye?

In principe staat dat volledig los van Kanye West. Totdat afgelopen weekend iemand twitterde: ‘Britney Spears goes through a mental health crisis publicly and she loses her rights. Kanye West goes through a mental health crisis publicly and he runs for president.’ Tja, daar valt natuurlijk iets voor te zeggen. Voor fans van La Spears reden genoeg om de hashtag nieuw leven in te blazen.

Mentale problemen

Net als Britney (38), kampt de 43-jarige Kanye ook al jaren met mentale problemen. Al eind 2016, kort na Trump’s verrassende verkiezingszege, checkte hij in bij een psychiatrische kliniek.

In 2018 ging hij op bezoek bij Donald Trump in het Witte Huis en gaf hij een warrige, met scheldwoorden doorspekte monoloog over onder meer parallelle universa en bipolaire stoornissen. En dat terwijl Britney Spears als volledig gestoord wordt bestempeld wanneer ze enthousiast is over hot yoga…

Slavernij

Overigens trekt Kanye West vaker de aandacht met controversiële uitspraken. Zoals zijn opmerking uit mei 2018 dat de slavernij van Afro-Amerikanen “mogelijk een keuze” was. Dit omdat de praktijk, volgens hem, anders nooit vierhonderd jaar had kunnen voortbestaan.

Dus, dan maar La Spears voor president? (grapje)

#freebritney is trending worldwide. happy to see so many fan bases joining together to raise awareness for the abuse of britney spears for the past 13 years. britney has NO rights under her conservatorship and has been trying to let us know for years that she is in need of help. pic.twitter.com/3ZIGhwwsbV — littleboyjet (@littleboyjet) July 5, 2020