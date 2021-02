Kanye West: ‘Ik ben ervan overtuigd dat mijn presidentsrace nekslag was voor breuk met Kim’

Afgelopen vrijdag vroeg Kim Kardashian officeel de scheiding aan tussen haar en haar ex-lover Kanye West. In januari werd bekend dat het stel besloot om uit elkaar te gaan. Het koppel gaat op een ‘vriendschappelijke manier’ uit elkaar en de rapper houdt contact met zijn vier kinderen.

Kim zou een punt achter het huwelijk willen zetten, omdat ze volgens bronnen ‘niet meer weet wat ze nog zou kunnen doen om de boel te redden’. Zo zou ze erop aangedrongen hebben om haar man in therapie te krijgen vanwege zijn geestelijke gesteldheid, maar hij verzette zich daartegen.

Presidentsrace was de druppel

Een insider vertelt tegenover People, dat de rapper ervan overtuigd is dat zijn presidentsrace de nekslag was voor de breuk. Kanye ging vorig jaar op voor het hoogste ambt in de VS, maar dat liep uiteindelijk op niets uit. Tijdens een campagnebijeenkomst vertelde hij zijn publiek dat hij en zijn vrouw hebben overwogen abortus te plegen bij hun eerste dochtertje North (7). Dat zou voor Kim Kardashian de druppel zijn geweest.

Verwerken van breuk

De 43-jarige West zou daar nu hetzelfde over denken. Volgens de bron was er voor de presidentsrace nog hoop, ‘maar daarna helemaal niet meer’. De rapper is de breuk met Kardashian momenteel aan het verwerken.

Angst en verdriet

Eerder deze week werd bekend dat het niet goed gaat met Kanye West. Een ingewijde vertelt aan People dat de artiest erg veel moeite heeft met de scheiding. ‘Hij is angstig en erg verdrietig. De rapper weet dat het huwelijk voorbij is en dat er op dit moment niets meer kan worden gedaan. Hij weet ook wat hij aan het verliezen is, nu hij Kim kwijtraakt’.

Opvoeding kinderen

Kim heeft besloten dat haar ex de kinderen mag blijven zien wanneer hij wilt. Ze moedigt hem zelfs aan om vaker met hen te Facetimen: ‘Daar heeft hij nog geen geweldig gebruik van gemaakt, maar iedereen moedigt hem aan’. Volgens de bron vereist de reality-ster alleen dat hij hen geen schade toebrengt.

De twee hebben samen vier kinderen: North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (1). Kardashian heeft in haar aanvraag gezet dat ze samen met West voor hun vier kinderen wil blijven zorgen. Volgens de website zou West het met dat voorstel eens zijn. Het stel zou volledig openstaan voor het samen opvoeden van de kinderen. De realityster heeft scheidingsadvocaat Laura Wasser ingehuurd om de scheiding te regelen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: People | Beeld: Getty Images