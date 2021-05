‘Kanye West niet aanwezig bij extravagante tweede verjaardag Psalm’

Psalm West, de jongste telg van Kim Kardashian en inmiddels ex-hubby Kanye West, vierde zijn tweede verjaardag. Niet met limonade en koekhappen, maar in true Kardashian fashion met een groots, extravagant feest. Vader Kanye was echter in geen velden of wegen te bekennen…

Laat het maar aan Kim over om groots uit te pakken. Waarom de Kardashians nog geen side business als party planner zijn gestart is me onduidelijk, want ze weten iedere gelegenheid tot waar themafeest te dopen. Een achtbaan in de tuin? Een reuzenrad? Geen probleem.

Themafeest psalm

Het thema van het feestje van Psalm kan niet anders dan gebaseerd zijn op zijn obsessie van het moment: graafmachines. In de tuin (zo groot als een voetbalveld, natuurlijk) stond een joekel van een gele graafmachine en andere bouwmachines, waar de kinderen op konden spelen. Ook hing er een piñata en kreeg het bezoek geen simpel appelgebakje voorgeschoteld maar een stuk van een taart bestaande uit meerdere lagen.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Bittere ondertoon

Een en al feestelijkheid, zul je denken. Maar toch had de verjaardag van het jochie een bittere ondertoon, en dat komt omdat zijn vader Kanye niet van de partij was. Sinds de scheiding van KimYe botert het niet tussen de twee en zouden we zelfs niet eens meer met elkaar communiceren.

Alles voor de kiek

Maar ondanks dat hij schitterde in afwezigheid, tonen de foto’s blije kindergezichtjes. En zelfs Kim (die geheel in stijl cargo pants rockte) kijkt lachen de camera in. Of het als een boer met kiespijn is weten we niet, maar de foto’s kunnen in ieder geval zorgeloos aan het Kardashian fotoarchief toegevoegd worden.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian Updates (@kimkardashiansnap)

