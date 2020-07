Oei oei oei. Het lijkt niet de goede kant op te gaan met Ye (43). In een nieuwe reeks onsamenhangende tweets vergelijkt Kanye West zijn schoonmoeder Kris Jenner (64) met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en beschuldigt hij zijn vrouw Kim (39) van vreemdgaan. ‘Ik probeer al meer dan een jaar van haar te scheiden.’

Kanye for President

Sinds Kanye West zich ‘officieel’ (een inschrijving ontbreekt nog) kandidaat heeft gesteld voor het Amerikaanse presidentschap, lijkt hij steeds meer van de kaart te zijn. Zijn rare, onpeilbare gedrag begon op zijn eerste campagnebijeenkomst voor zijn partij BDY (een afkorting voor Birthday Party). Daar maakte hij een verwarde indruk en biechtte hij emotioneel op dat Kim en hij aan abortus dachten bij de zwangerschap van North (7). “Ze had de pillen in haar hand. Ik had m’n dochter bijna vermoord”, sprak hij huilend. Sindsdien laat hij al twee avonden op rij vreemde tweets los op de wereld. Zondebok van de tweets: zijn vrouw en haar familie.

De affaire van Kim Kardashian

Zo stelt Kanye West in een van zijn tweets dat Kim hem heeft geprobeerd op te sluiten. “Ze hebben geprobeerd om hierheen te vliegen met twee dokters om me te laten opnemen”. Ook tweette Kanye dat hij al langer dan een jaar van Kim wil scheiden. “Sinds ze Meek ontmoet heeft in het Waldorf Hotel.” Met Meek doelt de rapper op Meek Mill. Kim en Meek ontmoetten elkaar in het Waldorf Astoria hotel tijdens een bijeenkomst om te praten over hervormingen in de gevangenis. Die bijeenkomst woonde Kim bij omdat ze eerder dit jaar een docu over de misstanden in het Amerikaanse rechtssysteem uitbracht. “Meek was respectvol, maar Kim is te ver gegaan”, tweette Kanye. Hiermee lijkt hij te verwijzen naar een affaire tussen Kim en Meek.

Kris Jong-un

Ook heeft Kanye het over Kris Jenner, zijn schoonmoeder, in zijn tweets. “Kim en Kris hebben een statement gelanceerd zonder m’n toestemming. Dat is blanke superioriteit ten top. Kris Jong-un (een verwijzing naar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, red.) is m’n favoriete rapper, maar ze wil geen liedje met me zingen.”

In zijn eerdere reeks van onnavolgbare tweets had Kanye het ook al over zijn schoonmoeder. “Ga je m’n oproepen beantwoorden, Kris? Of ga je me blijven negeren? Bel me alsjeblieft. Mijn familie moet in mijn buurt wonen. Daar beslist E of NBC (de makers van de realityserie ‘Keeping Up With The Kardashians’, red.) niet meer over.”

Overigens bleef het daar niet bij. Kanye maakte ook van de gelegenheid gebruik om te beweren dat Michael Jackson vermoord is. Zijn laatste tweet is een hele duidelijke: “De toekomstige president heeft gesproken.” Inmiddels zijn de tweets offline gehaald.

Bipolaire stoornis

Kanye West maakte twee weken geleden – middels een tweet – bekend dat hij mee wil doen aan de presidentsverkiezingen met zijn partij BDY. Die aankondiging leidde meteen tot veel reuring: meent hij dit serieus of is het een promotiestunt voor zijn nieuwe album?

Al langer is bekend dat de man van Kim Kardashian kampt met een bipolaire stoornis. Om die reden was de hashtag #FreeBritney vrijwel direct na zijn tweet opnieuw trending. Zowel Britney Spears als Kanye West kampen al jaren met mentale problemen. Waarom is de ene ster (Brit) opgesloten en mag de andere (Ye) voor president runnen?

Scheiding

Voor de Kardashians-Jenners is een ongenuanceerde storyteller een groot risico. Een bron aan TMZ vertelt dat Kim en haar familie willen dat Kanye opnieuw professionele hulp zoekt. “Maar hij weigert zich te laten helpen.” Na de persoonlijke onthulling over de abortusplannen van Kim zijn de Kardashians naar verluidt furieus. Een bron dichtbij de familie beweerde in The Sun zelfs dat Kim wil scheiden als Kanye niet uit de presidentsrace stapt. “Kim vindt dit enorm vernederend en is het kotsbeu. Ze weet dat North deze beelden later zal zien en dat breekt haar hart”, aldus de bron.