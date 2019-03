De Kardashians-clash: Hoe zit de vork nu écht in de steel?

Can you still Keep up With The Kardashians? Zelfs als je geen trouwe fan bent van de reality-serie over de befaamde multi-miljonair familie, kon je het drama de afgelopen weken haast niet missen. Het internet ontplofte toen er naar buiten kwam dat Jordyn Woods, beter bekend als de BFF van Kylie Jenner, het bed gedeeld zou hebben met Tristan Thompson. Dat is de ex-man van Khloe Kardashian, AKA Kylie’s halfzus. Kan je het nog volgen?

Stamboom

Als je de afgelopen jaren niet onder een steen hebt geleefd, ken je de Kardashians ongetwijfeld wel. De steenrijke familie die bekend werd met hun eigen reality-serie Keeping Up With The Kardashians. We volgen mama Kris Jenner en haar vijf dochters in hun dagelijkse drukte (én drama). De bekendste is zonder twijfel Kim Kardashian die, helaas, wel écht bekend werd door haar ooit gelekte sekstape en nu getrouwd is met succesvolle rapper Kanye West. Daarnaast hebben we nog Kourtney en Khloe Kardashian. Hun vader stierf toen de drie zussen nog heel jong waren en Kris hertrouwde met Bruce Jenner (die ondertussen als Caitlyn door het leven gaat, maar dat is weer een ànder verhaal). Met hem kreeg Kris, het zogeheten meesterbrein achter de show, nog twee dochters: Kendall en Kylie. De Kardashians hebben ook nog een broer, Rob.

Keeping up with Jordyn Woods

Enkele weken geleden ontstonden er geruchten dat Tristan Thompson zijn vriendin én de moeder van zijn kind, Khloe Kardashian, opnieuw zou hebben bedrogen. Tristan had al eerder in de relatie een scheve schaats gereden, maar zou dus nu met Jordyn Woods, de all time beste vriendin van Kylie, de mist in zijn gegaan. Woods kwam regelmatig in beeld bij Keeping Up With The Kardashians en bouwde zo ook haar eigen fanbase op. Ze werkte met Kylie aan een make-upcollectie binnen Jenner’s bedrijf Kylie Cosmetics en stond model voor Khloe Kardashians jeansmerk Good American. De 21-jarige Jordyn was erg geliefd binnen de Kardashian familie. Er werd door de zussen vaak naar Woods gerefereerd als ‘sis’. Hoewel ze eerst vooral bekend stond als ‘vriendin van’, heeft die éne avond haar nu wel op de kaart gezet.

Rumour has it

Na een feestje bij Thompson thuis, waar Jordyn Woods ook aanwezig was, werd er gespeculeerd dat de twee de nacht samen hadden doorgebracht. Jordyn werd gezien toen ze Tristans huis verliet rond 06:30 uur. Het kon dus volgens de bronnen niet anders dan dat de twee samen geslapen hadden. Ook zou de 21-jarige realityster Tristan een lapdance hebben gegeven op het feestje.

Nadat de roddels in de pers gelekt waren bleef het verdacht stil in huize Kardashian. Er kwam van geen enkele kant een reactie, wel lieten insiders weten dat Jordyn meerdere keren huilend en verontschuldigend naar Khloe en Kylie zou gebeld hebben in die twee dagen mediastilte. Maar dat bleek later écht stilte voor de storm…

Sociale verbanning

Kylie en Jordyn waren een onafscheidelijk duo, daarom woonde Jordyn ook in één van Kylie’s vakantiehuizen in California. Toen Woods volgens interne bronnen de villa had verlaten en ook de lippenstift die de twee hartsvriendinnen eerder samen hadden ontworpen met flinke korting te koop stond, leken de geruchten toch bevestigd te worden. Niet veel later kwam ook het nieuws naar buiten dat Khloe en Tristan uit elkaar waren.

Nog steeds was er geen officiële reactie gegeven door één van de Kardashians. Maar alles wees er wel op dat de geruchten echt waren. Kim K ontvolgde Jordyn Woods op twitter, Khloe schrapte haar foto’s van de Good American-website en Jordyn was nowhere to be found. Online werd ze letterlijk kapot gemaakt. Niet alleen door subtiele onderwatersteken van de Kardashians zelf, maar ook door hun miljoenen fans. Naar verluidt kon Jordyns moeder niet eens meer naar de supermarkt zonder lastig gevallen te worden en wilde ook haar broer niet meer naar school door pesterijen. Langs alle kanten werden ze bestookt met vragen en verwijten.

Toen besloot de verbannen Woods dat het genoeg was geweest. Ze moest iéts doen; haar kant van het verhaal vertellen. Daarvoor stapte ze naar niemand minder dan Jada Pinkett Smith. Zij en man Will Smith zijn altijd trouwe vrienden geweest van de Woods-familie, maar ook van de Kardashians, en probeerden een bemiddelaarsrol te spelen in de hele situatie. Daarom nodigde Pinkett Jordyn uit bij haar talkshow Red Table Talk waar de jonge vrouw haar hart luchtte.

‘We hebben nooit seks gehad’

‘We hebben nooit seks gehad,’ zegt Jordyn tijdens de talkshow, ‘noch heb ik Tristan een lapdance gegeven. Mijn benen lagen over de zijne, dus ik snap waarom mensen zouden denken dat we close aan het worden waren, maar van een lapdance was geen sprake.’

Ze vertelt hoe ze na een avondje uit in een club nog met haar vriendinnen verder wou gaan chillen ergens anders. Tristan had voorgesteld om dat bij hem thuis te doen. Jordyn zag er op dat moment geen probleem in, maar gaf achteraf aan de Red Table toe dat ze daar niet had moeten zijn. ‘We waren allemaal aan het drinken, aan het chillen, ik zag er geen kwaad in’, verdedigt de jonge vrouw zichzelf. ‘Maar ik had er niet mogen zijn. Toen ik naar huis wou vertrekken, kuste Tristan mij. Het was heel verwarrend en in mijn hoofd leek het te gek voor woorden dat dat net écht gebeurd was. Ik was dronken en ging gewoon naar huis. De dag erna belde Khloe mij om te vragen hoe het geweest was en toen heb ik gelogen. Dat was mijn grootste fout. Maar ik wou haar niet kwetsen, ze verdient dit allemaal ook niet.’ Pinkett-Smith vroeg haar toen op de vrouw af: ‘Denk je dat jij de reden bent dat Khloe en Tristan niet meer samen zijn?’ Daarop antwoordde Jordyn vrij onverwacht met: ‘Ik wéét dat ik niet de reden ben dat zij niet meer samen zijn. Ik ben niet de reden dat hun gezin uit elkaar gevallen is.’

Na een lang en emotioneel gesprek lijkt er een grote last van Jordyns schouders te zijn gevallen en lijkt het een stap in de goede richting te zijn tot Khloe dit tweette:

Why are you lying @jordynwoods ?? If you’re going to try and save yourself by going public, INSTEAD OF CALLING ME PRIVATELY TO APOLOGIZE FIRST, at least be HONEST about your story. BTW, You ARE the reason my family broke up! — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019

Social suicide

De uitbarsting van Khloe op Twitter ging viraal, maar werd absoluut niet goed onthaald. Enorm veel mensen, ook trouwe fans, waren het oneens. Ze vonden dat Khloe de schuld ook bij haar man moest zoeken en niet enkel Jordyn moest zwart maken op het internet. Ook bekritiseerden ze haar omdat Tristan zelf nog in een relatie zat toen hij iets met Khloe begon:

First of all, Jordyn DID NOT break up your family, Tristen broke up your family. I use to feel bad for you, but I’m just disappointed in you and the way you are going about this. You should have kicked Tristen to the curb long ago and be a good example for your baby girl. — Kayleighelise (@Kayleighelise4) March 2, 2019

It’s hard for me to feel sorry for a family that got famous from sex scandals & who often took men who belong to someone else. Let’s not forget Tristen had a girl when he cheated with Khloé. Leave the dude alone. Once a cheater always a cheater🤦🏽‍♀️ — Jasmin (@jassywoods) March 4, 2019

He cheated on the woman he was with before Khloe, WITH Khloe. Then he cheated on Khloe too, she took him back and expected him to be faithful? and he cheats again. Shouldn’t be huge surprise to anyone and sure he deserves the blame but she wasn’t helping herself either — Devonne (@LogicalDC) March 1, 2019

Niet veel later postte de realityster dit:

Tristan is equally to blame but Tristan is the father of my child. Regardless of what he does to me I won’t do that to my daughter. He has been addressing this situation PRIVATELY. If Tristan were to lie publicly about what conspired,then yes I would address him publicly as well — Khloé (@khloekardashian) March 1, 2019

Khloe houdt dus nog steeds vol dat Jordyn loog over wat er echt gebeurd was die avond en krijgt ook bij deze tweet bakken commentaar over zich heen. Een dag later verschenen deze tweets:

This has been an awful week & I know everyone is sick of hearing about it all (as am I). I’m a rollercoaster of emotions & have said things I shouldn’t have. Honestly, Tristan cheating on me & humiliating me, wasn’t such a shock as the first time. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

What’s been harder & more painful is being hurt by someone so close to me. Someone whom I love & treat like a little sister. But Jordyn is not to be blamed for the breakup of my family. This was Tristan’s fault. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

I have to move on with my life & count my blessings, my family, my health, & my beautiful baby True. — Khloé (@khloekardashian) March 2, 2019

Eindelijk leek Khloe te beseffen dat de schuld niet volledig bij Woods lag en dat haar ex-vriend de grote boosdoener is. Khloe stelt zich nu eerder kwetsbaar op dan boos, door te benadrukken hoe dicht Jordyn bij haar en haar familie stond. In deze hele Twitter-feud hield Woods zich opvallend afzijdig.

Reclamestunt?

Eind deze maand komt het nieuwe seizoen van Keeping Up With The Kardashians uit. Toevallig, té toevallig vinden veel fans: het zou niet de eerste keer zijn dat de Kardashians een roddel loslaten vlak voor het nieuwe seizoen begint, enkel en alleen om meer kijkers te trekken. Maar daar reageerde Woods zo op tijdens de talkshow: ‘Ik wou écht dat het een stunt was, geloof me. Maar helaas is dit echt, dit is het échte leven. Echte mensen zijn gekwetst.’

De storm lijkt ondertussen te zijn gaan liggen. Of de twee nog ooit samen door de deur zullen kunnen blijft een raadsel. Toch hoopt Jordyn niet alleen op Khloe’s vergeving, maar vooral op een herstel van de diepe, jarenlange vriendschap met Kylie.

Bron: E!news