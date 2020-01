Nieuw jaar, nieuwe kansen. Wil jij dit jaar switchen van baan? En heb je een bovengemiddelde kennis over de Kardashians (wie niet)? En vooruit, kun je een beetje schrijven? Dan is 2020 jouw jaar, want het is heus: er bestaat een vacature voor ‘Kardashian Kurator’.

Dat de Kardashians van grote invloed zijn op het digitale tijdperk is inmiddels een feit. En dat er iedere dag wel iets over Kris, Kourtney, Khloe en Kim wordt geschreven, is ook een feit. Daarom dachten ze bij het Britse digitale marketingbureau Click Intelligence aan een vacature die is toegespitst op de Kardashians: de Kardashian Kurator.

Kardashian Kurator

Als Kurator is het jouw taak om drie dagen per week alle Kardashians te volgen op social media, alle afleveringen van Keeping Up With The Kardashians te bekijken en verslag te doen van hun dagelijkse activiteiten. Verdiensten: 250 pond per dag, wat neerkomt op zo’n 290 euro.

Maar waarom deze functie? Wordt er niet al genoeg geschreven over deze familie? Welnu, het digitale marketingbureau heeft een nieuwe klant die ‘in need of Kardashian-based content’ is. Daarom zijn ze op zoek naar hardwerkende, gepassioneerde Kardashian-fan. Kennis van Scott Disick en Kanye West is een pré. Interesse? Klik dan hier voor de volledige vacature.

