Gisteren werd het einde van een tijdperk ingeluid. Na een indrukwekkende 14 seizoen hebben Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall en Kylie aangekondigd te stoppen met hun reality tv serie Keeping Up With The Kardashians. Maar jij en ik weten beter; de Kardashians stoppen helemaal nergens mee.

Keeping Up With The Kardashians

Wat begon als een dertien in een dozijn serie, groeide al snel uit tot een internationale sensatie. Allemaal dankzij de vele drama (‘I lost my diamond ring!’), soms de humor, de bruiloften en natuurlijk de scheidingen. Het zorgde ervoor dat Kim en haar familie uitgroeiden tot de beroemdste familie ter wereld. En hoewel fans van het eerste uur in tranen zullen zijn, mogen we best eerlijk zeggen: de Kardashians gaan natuurlijk helemaal niet stoppen met tv.

Ach nee. Ben je gek.

Sla hun uitgebreide statement (‘with heavy hearts’) er nog maar eens op na. They are saying goodbye to Keeping Up With The Kardashians. Meer staat er eigenlijk niet. Nergens zie je staan dat de Kardashians stoppen met het concept, of met reality tv in zijn geheel.

America’s real First Family

Waarschijnlijk, Kris en Kim kennende, zijn ze druk bezig met een zijspoor dat hen verder brengt dan het E! Entertainment-kanaal. Misschien gaan ze voor een nieuwe aanpak. Immers, de sappige verhaallijnen lekken nu al maanden voor de eerste aflevering uitkomt, uit op social media. Past de succesformule waar ze jaren op hebben geleund nog wel bij deze tijd? En als je de boel dan toch omgooit, valt er dan niet meer (geld) te halen bij een Netflix, Amazon Prime of Apple TV? Hoort Kris Jenner inmiddels niet thuis in The Real Housewives of Los Angeles?

Daar komt bij dat #KUWTK al lang niet meer de voornaamste bron van inkomsten is voor Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall en Kylie. Dankzij de bekendheid die het programma hen heeft geboden, konden de dames lucratieve side careers lanceren. In modellen-, beauty-, mode- en merkrelaties. Denk aan Instagram, Skims, Kylie Cosmetics, Good America, Poosh. Al deze inkomsten en merken waren er niet geweest als ze geen miljoenenbereik hadden. Kris en haar dochters moeten zich er terdege van bewust zijn dat al dit succes leunt op de serie. Ik weet bijvoorbeeld niet hoeveel Khloe verdiende voor haar recente gesponsorde Insta-advertentie voor luchtverfrissermerk Febreze. Maar je kunt je afvragen of Febreze volgend jaar dezelfde prijs betaalt, als Khloe niet het momentum behoudt waar ze dankzij de serie altijd op kon terugvallen. De serie gaf hen relevantie. Het is heus niet zo dat ze hun aanhang van de ene op de andere dag verliezen, maar de Kardashians zijn niet dom: ze weten dat hun roem – en het inkomen dat het oplevert – zal vervagen als ze écht stoppen.

Wie weet wat ze in petto hebben. Misschien gaan ze wel voor een serie van serieuzer niveau en gaan ze Kim’s gang naar de rechtbank volgen. Of Kanye’s gang naar het Witte Huis. Kris blijft Kris en gaat The Real Housewives of Wherever domineren. Kylie en Kendall kunnen samen – of apart – een serie krijgen op Netflix. Hoe dan ook: stoppen doen ze niet. Wedden?