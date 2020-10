Begin september dropte een bom voor alle Kardashian-fans: realityserie Keeping Up With The Kardashians stopt ermee. Achttien seizoenen lang hebben we kunnen genieten van de perikelen binnen de beruchte Kardashian-familie. En dat niet alleen: ook hebben we alle familieleden zien transformeren in (en in Kendall en Kylie’s geval zelfs opgroeien tot) de mensen die ze nu zijn. Tijd voor een throwback: de Kardashians toen en nu.

De eerste aflevering dateert alweer uit 2007, waarna de show al snel uitgroeide tot een internationale sensatie. Dat kwam vooral door de vele drama (‘I lost my diamond ring!’), de humor, de bruiloften en natuurlijk de scheidingen. Hoe zagen Kris, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall en Kylie er ook alweer uit in het eerste seizoen? Bereid je voor op de Kardashians toen en nu.

De Kardashians: toen en nu

Kim Kardashian (39)

Het begon allemaal bij Kim. In 2007 verwierf ze faam doordat een sekstape van haar en haar toenmalige vriend uitlekte, wat ze in haar voordeel gebruikte. Nog in datzelfde jaar begon het eerste seizoen van KUWTK. Kim trouwde in 2014 met Kanye West, met wie ze vier kinderen kreeg: North (2013), Saint (2015), Chicago (2018) en Psalm (2019). Fun fact: voor haar ‘grote doorbraak’ was Kim best friends met Paris Hilton.

Kourtney Kardashian (41)

Kourtney is de oudste Kardashian-zus. Samen met ex-partner Scott Disick heeft ze drie kinderen: Mason (2009), Penelope (2012) en Reign (2014). In 2017 besloten Kourtney en Scott uit elkaar te gaan.

Khloe Kardashian (36)

Khloe is de jongste van de ‘originele’ drie Kardashian-zussen. In 2016 maakte ze de tongen los door veel gewicht te verliezen, omdat ze het zat was om ‘bekend te staan als het ‘dikkertje’ van de Kardashians’. In 2018 werd haar dochter True geboren, Khloe’s eerste kindje met ex-vriend Tristan Thompson. In datzelfde jaar ontstond een grote rel doordat Tristan – nog vóór de geboorte van True – vreemdging met Kylie’s beste vriendin Jordyn Woods.

Kris Jenner (64)

Dan komen we aan bij Kris Jenner, het grote brein (a.k.a. momager) van het Kardashian-imperium. Als moeder van Kim, Khloé, Kourtney, Kendall, Kylie en Rob staat Kris aan het hoofd van de familie. Van 1978 tot 1991 was ze getrouwd met miljonair Robert Kardashian, waarna ze in 1991 trouwde met Bruce Jenner. Kris scheidde van Bruce in 2015, kort nadat Bruce veranderde in Caitlyn.

Bruce/Caitlyn Jenner (70)

De grootste verandering door de jaren heen zien we bij Caitlyn Jenner. Ze werd geboren als Bruce Jenner, maar Caitlyn kondigde in 2015 aan dat ze zich eigenlijk al haar hele leven een vrouw voelde. In datzelfde jaar veranderde ze haar naam naar Caitlyn –bewust met een ‘C’, om zich zo te onderscheiden van de typische letter ‘K’ bij alle andere vrouwen in de familie.

Kendall Jenner (24)

Kendall is de oudste dochter van Kris en Caitlyn, en maakte haar verschijning in KUWTK toen ze nog maar elf jaar oud was. Kendal is vooral bekend geworden door haar modellenwerk. Ze heeft gewerkt voor grote modehuizen zoals Versace, Burberry en Longchamp. Daarnaast is ze besties met beroemde modellenzussen Gigi en Bella Hadid.

Kylie Jenner (23)

Kylie is de jongste telg van de familie. Toen de realityserie van start ging, was ze nog maar tien jaar oud. In de show zagen we haar opgroeien tot de zakenvrouw en beautymogul die ze nu is. Ze startte beautymerk Kylie Cosmetics, dat ze onlangs grotendeels verkocht voor meer dan 600 miljoen dollar. In 2018 kreeg Kylie haar eerste kindje Stormi samen met rapper Travis Scott.

Beeld: Getty Images