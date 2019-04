Karma is a bitch: Temptations Kevin ligt onder vuur door verschillende exen

Het is vandaag een slechte dag voor Kevin, je weet wel, de ex van Meghan van Temptation Island vorig jaar. Twee exen klappen uit de school en noemen hem een bedrieger, leugenaar en nog erger: vader van een kind dat hij weigert te erkennen.

Wat programma’s als Temptation Island zo heerlijk maakt om naar te kijken, is dat we ongegeneerd kunnen genieten van andermans drama. Dacht je na de editie van vorig jaar van alle ellende af te zijn, nu komt mevrouw Karma toch even om Kevin’s hoekje kijken. Samen met zijn vriendin Megan deed hij mee aan ‘de ultieme relatietest’ in 2018. Het koppel overleefde het niet. Want, zo kun je je wellicht nog herinneren, Kevin ging vreemd met Chloë.

Nu klappen twee exen van Kevin, Shelly en Evy, uit de school. Eerder bleek al dat Kevin losse handjes zou hebben, iets wat ook zijn ex-vriendinnen Meghan en Evy bevestigden. Nu blijkt dat het daar niet bij blijft.

Daddy to be

Afgelopen weekend deelde Shelly foto’s van haar dochter in een gesloten Facebookgroep. Niet zonder reden, want ze is ervan overtuigd dat Kevin de vader is van haar dochtertje. Deze Facebookpost is inmiddels verwijderd.

Ze vertelt haar verhaal ook aan het Vlaamse weekblad Tv Familie: ‘Ik heb in die periode alleen maar met Kevin gevrijd. Mijn kindje kan alleen van hém zijn. Trouwens: Lenthy lijkt op hem én ze heeft dezelfde bloedgroep als ik én Kevin. Ik eis een DNA-test. Maar hij wil geen DNA afstaan. En ik wil niet naar de rechtbank stappen omdat ik zoiets niet kan betalen. Daarom doe ik via deze weg een oproep naar Kevin toe: doe die DNA-test alsjeblief. Lenthy is ook jouw kind. Je mag haar niet in de kou laten, ze moet haar papa leren kennen!’ Ook op Instagram doet ze haar verhaal:

Een vriendin van Shelly reageert ook onder het Facebookbericht: ‘Deze Kevin van Temptation ontloopt z’n verantwoordelijkheid en vind het nog grappig ook. Overal de grote meneer uit hangen maar als er een afspraak wordt gemaakt voor een DNA-test stuurt hij zijn kat. Dus dit mag ook eens geweten zijn. Dit is gewoon NIET eerlijk!!!’

Fout, fouter, foutst

Ook ex Evy doet haar verhaal en zegt: ‘Ik wil ervoor zorgen dat Kevin niet nóg meer meisjes ongelukkig kan maken. Als ik had geweten wat ik me met hem op de hals zou halen… Dan was ik nooit van m’n leven met hem begonnen!’ Ze vertelt verder: ‘Na twee maanden begon het eigenlijk al fout te lopen. Kevin negeerde mij als we met zijn vrienden uitgingen. En als hij alleen op pad was, moest ik soms tien sms’jes sturen voor hij reageerde. Toen hij op een nacht niet thuis kwam – terwijl ik in zijn bed op hem aan het wachten was – ging ik hem zoeken. Kevin was bij een meisje met wie hij eerder het bed had gedeeld.’

Reactie

Kevin laat weten: ‘Evy verzint alles en stalkt mij. Ik heb haar nooit bedrogen, nooit aangeraakt en ik heb bij niemand schulden. Zij kan de breuk niet verwerken en speelt onder één hoedje met Shelly. Ze maakt me zwart omdat ik haar gedumpt heb. Het feit dat haar ex een klacht voor stalking tegen haar indiende, zegt ook veel. Ik overweeg nu ook om juridische stappen te ondernemen.’

To be continued

Shelly plaatste ook op Instagram dat ze steeds meer bekend gaat maken over Kevin en wat hij haar aangedaan zou hebben, dus we verwachten dat er nog veel meer over dit verhaal bekend wordt. Wij wachten met smart af…

Bron: RTL Boulevard