Bizar: 2-jarige Kashe toegelaten tot Amerikaanse hoogbegaafdenclub

Slechts twee jaar en toch al toegelaten tot de prestigieuze Amerikaanse Hoogegaafdenclub Menze. Dat klinkt als een broodje aap, maar is toch echt waar: de 2-jarige Kashe Quest heeft een IQ van 146 en is met haar toelating het jongste lid van de club.

De peuter kan zonder enige hulp álle staten van Amerika opnoemen, en aanwijzen op de kaart. Daarnaast kan ze zonder moeite tot honderd tellen, wat voor een meisje van twee jaar op z’n zachtst gezegd bijzonder is.

Goed geheugen

Haar moeder Sukhjit Athwal vertelt trots aan nieuwszender Fox: ‘We ontdekten dat haar geheugen ontzettend goed was. Ze pikte snel dingen op en was van begin af aan erg geïnteresseerd in leren.’ Toen ze pas anderhalf was kende ze bijvoorbeeld het hele alfabet al, en wist ze feilloos kleuren en vormen van elkaar te onderscheiden.

De tekst gaat verder onder de video.

IQ-test

Omdat haar ouders in de smiezen hadden dat hun kind over een bizar goed stel hersens beschikt, lieten ze haar toelating doen tot de betreffende hoogbegaafdenclub. En je raadt het al: Kashe haalde de IQ-test gemakkelijk. Mind you: dat betekent dus dat ze met haar IQ bij de slimste twee procent van de bevolking hoort

Fijne jeugd

Toch ziet de moeder van het meisje wel in dat een normale jeugd ook belangrijk is voor haar dochter. ‘Ik denk dat het belangrijk is dat we haar een fijne jeugd geven en niets aan haar opdringen. We volgen haar tempo en zorgen dat ze zo speels een kind kan zijn, voor zolang het gaat’, aldus Sukhjit Athwal.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: AD | Beeld: Getty