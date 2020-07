Kasper niet te spreken over ‘juf’ Gaby: ‘Ik was er toen wel een beetje klaar mee’

VIVA’s Lise schreef het vorige week al, maar de afgelopen aflevering van De Bachelorette had meer weg van een peuterklasje dan een poging om de ware liefde te vinden. Ook Kasper voelde zich behoorlijk op het matje geroepen door ‘juf’ Gaby.

Lees ook:

Afvaller ‘De Bachelorette’: ‘Over één ding ben ik meer dan zeker: ik ben blij dat ik geen roos heb gekregen!’

In een interview met Indebuurt Enschede laat Kasper weten dat zijn exit voor hem behoorlijk onverwachts kwam. ‘Ik zag het totáál niet aankomen. Ook omdat ik het idee had dat de speeddate met Gaby’s ouders goed ging. De rest van de jongens was daar namelijk niet zo zeker van.’

Gedoe

Hij vervolgt: ‘Ook over het diner had ik wel een goed gevoel en dan was er natuurlijk nog het gedoe met Jordy en Jethro. Dus nee, ik had niet het idee dat ik werd weggestemd.’ Want gedoe, dat was er zeker. Want waar de een sprak van zoenen, ging het bij de ander toch echt om een kusje. What’s in a name…

Kasper en Gaby

Reden genoeg voor Gaby om haar mannen op het matje te roepen en voor eens en altijd uit te vissen hoe het zit. Dat werd door Kasper in ieder geval niet gewaardeerd. ‘Toen we vóór het uitdelen van de rozen een voor een bij Gaby moesten komen dacht ik wel: wat is dit voor drama? Gaat de juf nu zweepslagen uitdelen?’ Vooral de vraag of hij altijd eerlijk is geweest, schoot in het verkeerde keelgat. ‘Hoe kun je dát nou vragen? Eerlijkheid is het allerbelangrijkst voor mij’

Klaar mee

‘Ik was er toen wel een beetje klaar mee. Ik denk dat dit dus een goed moment was om eruit te gaan’, sluit Kasper af. Wel wil hij nog kwijt dat het nog niet gedaan is met al het drama in de villa. Oh, oh, dat belooft wat. En de liefde? Die heeft hij nog niet gevonden. ‘Mensen vragen me van alles. Of ik nog vrijgezel ben en zo. Ik ben een gelukkige vrijgezel.’ Is-ie dan tóch nog te spotten op een datingapp?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Superguide | Beeld: Still