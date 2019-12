Poezelig leuk: deze kat is de nieuwste internethit

Grumpy cat was natuurlijk dé grote hit van het internet. Maar nu deze kat helaas er niet meer is, moest naarstig gezocht worden naar een opvolger. En we geven toe, ook deze poezelige vriend is écht wel heel schattig.

We hebben het over kat Manggo. Deze ietwat mollige kat heeft inmiddels al meer dan 300.000 volgers verzameld en wij snappen wel waarom. Want hee: it’s a mood.

Kat internethit

Manggo wordt namelijk door zijn baasje in de leukste houdingen gezet, met daarbij ook nog eens wat gezellige gezichtsuitdrukkingen. Zo zit-ie in een stoel, ligt het beest op de vloer. Maar is deze kat ook echt de nieuwe internethit? Kijk en oordeel zelf.

Gelijkenis

De appel valt niet ver van de boom, ook niet als het om huisdieren – katten in dit geval – gaat. Zo kunnen baasjes qua uiterlijk op hun dierlijke metgezel gaan lijken, andersom blijken de viervoeters hun gedrag op ons af te stemmen. Het is wetenschappelijk onderzocht door wetenschappers van de Nottingham Trent University en de University of Lincoln. Zij bevroegen ruim drieduizend katten eigenaren naar hun gezondheid, levensstijl en persoonlijkheid, en dat van hun harige huisgenoot.