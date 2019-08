Dat katten hun baasjes als personeel beschouwen, is bekend. Maar deze kat maakt het wel erg bont. Zijn baasje Luis Navarro besloot een camera in zijn slaapkamer op te hangen omdat hij al een tijd niet lekker sliep. Zijn kat bleek de deugniet.

Als zijn baasje prinsheerlijk lag te tukken sloop zijn kat namelijk bovenop hem om zich te nestelen, op zijn gezicht. Gevolg: te weinig lucht voor zijn baasje. Zijn tweet met foto’s als bewijs is 1,5 miljoen geliked en vierhonderdduizend keer geretweed. Hij is namelijk niet de enige. Er zijn meer katten die het als fetisj hebben om bovenop het gezicht van hun baasje te ronken.

“I couldn’t breathe when I slept so I installed a camera” pic.twitter.com/DDhP0OweoW — luis navarro (@stluis_htx) July 22, 2019

Zo zijn ze

Gedragspsycholoog Nienke Endenburg zegt hierover tegen EditieNL: Ja, dat doen katten. Ze willen het graag een beetje warm hebben dus gaan ze op zoek naar het warmste plekje. Dat kan het holletje in je hals zijn, maar dus ook je gezicht want je adem is lekker warm.”

Tough love

Wel is het voorbehouden aan mensen die een goede relatie met hun harige huisdier hebben. Maar, het kan dus ook gevaarlijk zijn. De oplossing? De deur van je slaapkamer dicht, of je kat vriendelijk maar ferm opzij duwen als hij of zij in de buurt van je gezicht komt liggen.

Hier vind je plaatjes van katten die hun baasje bijna doodknuffelen:

I wake up to this most of the time pic.twitter.com/l4qjWuteEh — Hazel Burris (@HazelBBurris) July 22, 2019

pic.twitter.com/GYT2qXPz11 — C A K O R O I (@amsyaralhaziq) July 22, 2019

it be like that pic.twitter.com/RHhgTPVGAv — liezel (@elisemckeann) July 23, 2019

Usually my buddy tries to use my forehead as a pillow but once he saw something outside and stood up to peer out the window. I woke up to this. pic.twitter.com/pr721EmPzz — Mystery Corgi (@MysteryCorgi) July 26, 2019

Yep. She does it every night pic.twitter.com/Av5O1S5sVl — Taylor steinmark (@Taylorsteinmark) July 24, 2019

