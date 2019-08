Hulde: topmodel Kate Wasley laat zien hoe haar foto’s worden bewerkt

Wat Vogue en Vanity Fair met hun ‘September Issue’ hebben, heeft het Amerikaanse Sports Illustrated met haar ‘swimsuit issue.’ Deze editie kun je beschouwen als de Super Bowl van de badkleding. Sta je als model hier op de cover – of in het blad – dan heb je het gemaakt. Kijk maar naar Chrissy Teigen en Gisele Bündchen, die beiden hun über succesvolle carrière hierin aftrapten. Dat geldt overigens ook voor Kate Wasley, die met haar curves inmiddels ook behoort tot een van de gezichten van Sports Illustrated. Toch gooit Kate het over een heel andere boeg…

De Australische Kate Wasley timmert namelijk snoeihard aan de weg als internationaal model. Als curvy model wordt ze vertegenwoordigd door modellenbureaus in Australië, Duitsland, Amerika en Engeland. Je zou dus kunnen zeggen dat Kate een pro is in het hooghouden van de schone schijn. Lachen naar het vogeltje en klaar is Kate.

Maar als voorvechter van diversiteit en body positivity doet Kate juist allesbehalve die schijn hooghouden. Op haar Instagram – waar haar account 300K volgers telt – laat ze zien hoe ook haar foto’s bewerkt worden. Hiervoor geldt vooral: als je denkt dat je het weet, weet je het dus niet.

‘Ik heb campagnes vertegenwoordigd die de schoonheid van rondingen vieren, en ik ben zelfs te zien geweest in campagnes die beweren niet gefotoshopped te zijn en toch bewerkt waren. Ik ben gladgestreken en hervormd om mijn ‘rondingen’ precies op de juiste plaats te krijgen. Soms vraag ik me af wat het nut is van een campagne met diversiteit als deze nog steeds gemanipuleerd wordt naar ‘het ideale zandloperfiguur,’ schrijft Kate bij een filmpje waarop je ziet hoe haar figuur binnen luttele seconden bewerkt wordt.

Kate hoopt hiermee te laten zien dat er een surrealistisch ideaalbeeld heerst, waar de ‘gewone mens’ nooit aan kan voldoen. Ze sluit daarom haar bericht af met: ‘Onthoud dat als je cellulitis of striae of wat dan ook niet ziet, dat niet wil zeggen dat het er niet is.’

Goodbye FaceTune

Vorige week ging ook al het account @beauty.false viral, waarop voor- en na foto’s worden gepost van beroemdheden en influencers. Op de ene foto is de foto van de celebrity zélf te zien – inclusief bewerkingen en filters, de andere foto is van paparazzi zonder bewerkingen. Zien? Ontdek het hier.

