Kate Winslet uit zich over gebrek aan lesbische vrijscènes op het witte doek

Kate Winslet speelt de hoofdrol in het nieuwe kostuumdrama ‘Ammonite’. De film is deels fictief en vertelt het verhaal van Mary Anning, een vrouw die als paleontoloog zeldzame fossielen vond. Mary wordt verliefd op een vrouw (Saoirse Ronan), wat in die tijd (1799 – 1874) nog allesbehalve gewoon was.

De liefdesscène tussen haar en haar echtgenote Charlotte zijn dan ook een belangrijk ijkpunt in de film. Kate, die zelden terugdeinst voor naakt in films en series, vertelt in een interview met het AD waarom die scène zo belangrijk voor haar was.

Lesbische vrijscènes

Zo wil Kate ten eerste de seksscène niet ‘expliciet’ noemen. ‘Ik zou dat woord nooit gebruiken. Ik praat liever over passie, tederheid en liefde. Lesbische vrijscènes in films voor een groot publiek zijn zeldzaam. Maar zowel Saoirse als ik hebben bepaald dat dit fragment een wezenlijk onderdeel van de film is. We hebben ook samen de choreografie van de scène uitgedokterd, tot opluchting van de regisseur Francis Lee.’

Voor haar rol dook de filmster in brieven die vrouwen elkaar in die tijd stuurden. ‘Daaruit bleek dat echtgenotes die te jong met oudere mannen waren getrouwd vooral steun zochten bij elkaar. Door middel van deze contacten konden zij zichzelf zijn en in alle vrijheid hun gevoelens uiten. Dat het soms leidde tot liefdesrelaties tussen vrouwen staat voor mij vast als een paal boven water.’

Vreemde eend

Mary Enning werd beroemd dankzij de vondst van zeldzame fossielen in het Engelse kustplaatsje Lyme Regis. Daar kreeg ze pas laat erkenning voor. Daarnaast was ze een vreemde eend in de bijt tussen alle mannelijke wetenschappers. ‘Ze was in mening opzicht een pionier, een autodidact.’

Ammonite draait vanaf vandaag in de bioscoop.

Bron: AD. Beeld: Brunopress