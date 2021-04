Kate Winslet roept acteurs op: ‘Wees open over je seksuele geaardheid’

Kate Winslet (45) heeft schoon genoeg van de homofobie die nog steeds heerst in Hollywood. Veel acteurs durven niet uit de kast te komen uit angst geen hetero-rollen meer te krijgen. Winslet roept hen allemaal op wél open te zijn over hun geaardheid.

‘Ik kan je niet vertellen hoeveel acteurs ik ken – sommigen gevestigd, sommigen die net zijn begonnen – die doodsbang dat hun seksuele geaardheid wordt onthuld en dat dat hen in de weg staat om gecast te worden voor heteroseksuele rollen’, zegt Winslet in de Sunday Times. ‘Dat is fucked up.’

‘Het is pijnlijk’

De actrice wil geen namen noemen, maar geeft wel een voorbeeld. ‘Een beroemde acteur die net een Amerikaanse agent heeft, kreeg te horen: ik heb begrepen dat je biseksueel bent. Laten we dat maar niet naar buiten brengen’. Ik kan zo nog vier acteurs noemen die hun geaardheid verbergen. Het is pijnlijk. Ze leven in angst dat het bekend wordt. Dat is wat ze zeggen: ik wil niet dat het ontdekt wordt.’

Jonathan Bailey

‘Bridgerton’-acteur Jonathan Bailey kan dat bevestigen. Andere homoseksuele mannen in de filmindustrie adviseerden hem het niet te vertellen. ‘De conservatiefste gesprekken die ik heb gehad ging over mijn eerlijkheid over mijn seksualiteit en dat homoseksuele mannen uit de industrie zeiden: oh nee, je kunt niet uit de kast komen, dat moet je echt niet doen.’

Gedateerde onzin

Die standaard maakt Winslet woest. ‘Hollywood moet af van die gedateerde onzin dat iemand blijkbaar geen hetero kan spelen omdat hij homo is. Dat zou bijna illegaal moeten zijn. Je zal niet geloven hoe wijdverspreid dit idee is. De kwestie moet niet alleen teruggebracht worden naar homoseksuele acteurs die alleen homoseksuele rollen krijgen. Sommige acteurs willen om persoonlijke reden niet uit de kast komen. Het zijn niemands zaken. Misschien gaat het om privacy. Maar misschien gaat het ook om conditionering en schaamte.’

Lesbische rol

Zelf speelde Winslet in de film ‘Ammonite’ een lesbisch vrouw. ‘We kunnen een gesprek voeren over dat ik een lesbische rol speelde en misschien die rol van iemand anders afnam. Maar ik ben klaar met niet eerlijk zijn over wat mijn mening is, en ik weet dat de rol nooit aan iemand anders is aangeboden. Door deze rol te spelen kreeg ik de kans om een LGBTQ-verhaal naar de woonkamers te brengen.’

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress