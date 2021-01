Terwijl Katherine Heigl veel te danken heeft aan ziekenhuisserie ‘Greys Anatomy’ en zelfs een Emmy in de wacht sleepte, floreerde ze naar eigen zeggen niet destijds. Haar mentale gezondheid had flink te lijden onder de manier waarop men haar zag.

Aan Washington Post vertelt de blondine – die momenteel te zien is in het achtste seizoen van Suits – dat ze flink pissig wordt van hoe ze als jonge blom werd afgeschilderd in de media.

Slechte reputatie

Van 2005 tot 2010 speelde Katherine Heigl de rol van Lizzy Stevens in ‘Grey’s Anatomy’, het knappe blondje meisje dat van model naar arts ging. Naar eigen zeggen is haar reputatie destijds ontstaan, al was het niet een reputatie waar ze trots op is. Omdat ze haar mening uitte, werd ze in de acteerwereld neergezet als een ‘lastig persoon’ om mee te werken. En dat heeft grote impact op haar mentale gezondheid gehad, vertelt ze nu.

‘Moeilijk en onprofessioneel’

‘Ik heb misschien een paar dingen gezegd die men niet leuk vond, maar toen escaleerde dat tot ‘ze is ondankbaar ‘, en dat escaleerde naar ‘ze is moeilijk’, en dat escaleerde tot ‘ze is onprofessioneel’, vertelt de actrice aan Huffington Post. ‘Wat is de definitie van moeilijk? Iemand met een mening die je niet leuk vindt? Ik ben nu 42 en word daar nog steeds kwaad om’, aldus Katherine.

Leven in angst

Haar mentale en fysieke gezondheid hadden ook flink te lijden onder de lange opnamedagen van ‘Grey’s Anatomy’. Werkdagen van 17 uur of langer eisten hun tol. Achteraf gezien ziet Katherine Heigl pas in hoe erg ze in de put zat. ‘Ik vroeg mijn moeder en mijn man om een ​​plek voor me te zoeken die me zou kunnen helpen, omdat ik het gevoel had dat ik liever dood zou zijn’, aldus Heigl. ‘Ik realiseerde me niet met hoeveel angst ik leefde totdat het zo erg werd dat ik echt hulp moest zoeken.’

