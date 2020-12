Want hoewel het meisje tevreden de camera in kijkt, zit Katja er behoorlijk doorheen. ‘Als we haar lieve, mooie, vrolijke snuitje zien, knallen we uit elkaar van geluk’, wil Schuurman benadrukken. ‘Maar lekker voeden en slapen en spelen op verzoek van ons meisje begint ons na vier maanden van doorwaakte nachten wat op te breken…’

Plan van aanpak

Om hier verandering in te brengen, hebben Freek en Katja verschillende boeken aangeschaft, vrienden geraadpleegd en ook nog heel het internet afgestruind. ‘En wat zo fijn is; ze zeggen allemaal iets anders!’ Gelukkig hebben de twee toch een plan van aanpak weten te bedenken. ‘Ze gaat naar haar eigen bedje en niet meer tussen ons in (kan ik nu al om huilen, want het is zó fijn!) en er wordt gevoed volgens planning en geslapen met regelmaat. (Aaargh! Volledig tegen mijn eigen natuur in!).’

Moed

Hoewel ze niet uitkijken naar de overgangsfase, maakt de belofte van goede nachtrust en overdag energie hebben alles goed. ‘Keep you posted. #babylove #zombie #slaaptraining.’

Steun

Katja krijgt in de reacties in ieder geval heel wat steun van andere ouders. ‘Doen wat voor jou goed voelt en niet doen wat een ander zegt. Komt goed!! Ze is zo mooi❤️’, laat iemand weten. ‘Het komt goed!!’, steekt een ander Schuurman nog een hart onder de riem. ‘Al snel zal je dit berichtje teruglezen en erom lachen! ♥️.’

Bevalling

Schuurman is sinds begin augustus de trotse moeder van dochtertje Coco. Het is het tweede kindje voor de presentatrice, maar toch wist ze niet meer helemaal wat haar nu te wachten stond wat betreft de bevalling. Dat vertelde ze tijdens een eerdere Q&A op Instagram. ‘Ik was vergeten hoe het was’, aldus Katja. ‘Dat heeft 24 uur geduurd. Ik wist wel dat het pittig was, maar ik merkte dat ik zenuwachtig was. Zonder in alle details te treden. Het is in 5 uur gebeurd. Supersnel. Wat dat wel betekende is dat de weeën superintens waren. Ik hing echt aan het bed.’

Naam

En hoe ze op de naam Coco kwamen? Die heeft ze samen met haar dochter Sammy bedacht. ‘We zaten in de auto met zijn drietjes, toen ik nog zwanger was. We wisten dat het een meisje zou worden. Toen kwam Sammy met wat tekenfilm-namen en de film Coco vind ik een supermooie film.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Story | Beeld: Edwin Smulders