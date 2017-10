Katja Herbers: ‘Mijn focus ligt in Amerika’

Actrice Katja Herbers gaat ook in Amerika als een speer, waardoor ze pendelt tussen Amsterdam, New York en LA. Maar ze blijft kritisch op haar rollen. ‘Het moet wel verdomd leuk zijn in Amerika, anders ga ik lekker terug naar Amsterdam.’

Tekst Jill Waas Foto’s Janey van Ierland

KATJA HERBERS (37) werd bekend door films als De uitverkorene, Süskind en Mannenharten 1 en 2, speelde Máxima in de miniserie Beatrix, Oranje onder vuur en was te zien als Joyce in de tv-serie Divorce. In Amerika speelde ze in de series Manhattan, The leftovers, The Americans, Manhunt: Unabomber en zal ze in het tweede seizoen van Westworld te zien zijn. Ze is momenteel in de bios te zien in de romcom Weg van jou. In december is Katja bovendien te zien in het muziektheaterstuk Im wunderschönen Monat Mai van Reinbert de Leeuw.

Wat zie jij tegenwoordig als je thuisbasis: Nederland of Amerika?

‘Mijn focus ligt in Amerika, maar ik voel me nog steeds het gelukkigst in Nederland. Ik ben bi-coastal, zoals ze dat in Amerika noemen: ik huur een huisje vlak bij het strand in Santa Monica, LA en heb een klein appartement met een balkon in Prospect Park in Brooklyn, NY gekocht. En daarnaast heb ik in Nederland nog een eigen plek, wat heel fijn is, al ben ik soms wel een beetje gedesoriënteerd.’

Je zei eerder dat LA niets voor jou was. Wat heeft je van gedachten doen veranderen?

‘Het is voor mij gewoon heel handig om in LA te zitten, omdat dit toch het centrum van de industrie is en hier het meeste werk is voor mij. Ik heb veel audities, werk ontzettend hard en je moet hier goed tegen afwijzing kunnen, want van de honderd audities krijg je misschien één keer de rol. Maar het proces – me inleven in al die verschillende rollen – vind ik heel leuk. En ik vind het ook gewoon lachen om langs te gaan bij een onwijs grote studio om daar auditie te doen voor een film met Tom Cruise. Zo’n grote filmrol heb ik nog nooit gekregen, maar soms haal ik het wel tot de laatste drie. Dan gaan ze uiteindelijk toch voor iemand met een grotere naam.’

Zijn er meer deuren opengegaan nadat je in kwaliteitsseries als The leftovers en Manhattan te zien was?

‘Ik merk dat er bij castings sneller wordt gedacht: veel goede mensen willen blijkbaar graag met haar werken, dus die willen we weleens zien. Van The leftovers wordt gezegd dat het een van de allerbeste series is. Ik had daar een kleine rol in, maar mensen waren er wel over te spreken. Als je een keer met de HBO-familie hebt gewerkt, kennen ze je een beetje en weten ze dat je geen verschrikkelijke diva bent die haar trailer niet uitkomt. Dus ja, ik denk wel dat dat me ook weer geholpen heeft om een rol in Westworld te krijgen. Het zijn gelukkig ook allemaal rollen met inhoud. Voor minder doe ik het ook niet. Het moet interessant zijn om te spelen.”

Heb je nooit de behoefte om te settelen op één vaste plek?

‘Ik vind het wel prettig zoals het nu gaat, het ene moment hier en dan weer daar iets doen, en ik hou ervan om veel van de wereld te zien. Ik denk dus dat ik dit nomadische bestaan de komende tien jaar nog wel zal blijven houden. En natuurlijk heb ik weleens heimwee als ik in een labiele bui ben. Dan mis ik mijn vrienden, familie en hond in Nederland heel erg en denk ik: waar hoor ik nou eigenlijk? Maar die buien heb ik vooral als ik niet zoveel om handen heb.’

Wat maakt jou gelukkig?

‘Wandelen met de hond van de buren in Santa Monica. Die heeft verlatingsangst, dus als ze overdag aan het werk zijn, is ’ie lekker bij mij. En waar ik ook gelukkig van word, is thuis in Nederland zijn bij mijn vrienden, mijn familie en mijn eigen hond.’

