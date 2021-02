Katja Schuurman stiekem met gezin op Bonaire, maar doet op Instagram alsof ze thuis is

Oeps, betrapt! Katja Schuurman zit momenteel op het tropische eiland Bonaire, samen met haar man Freek van Noortwijk en dochtertje Coco. Dit houdt ze expres geheim, sterker nog: op social media houdt ze iedereen voor de gek. Wegens corona wordt het momenteel sterk afgeraden om naar het buitenland te reizen, tenzij je een goede reden hebt. Heeft Katja die wel?

Katja’s trip naar het warme oord wordt besproken in de nieuwste podcast van Shownieuws. Op Instagram doet Katja alsof ze gewoon in het koude Nederland is. “Lekker krullen voor de open haard”, plaatste de presentatrice dan ook nog afgelopen zondag. Maar niks blijkt minder waar.

Bonaire

Schuurman zit namelijk op Bonaire, maar plaatst niet op social media dat ze lekker op een strand in de zon zit. Toch heeft ze een geldige reden om in het buitenland te zitten. De actrice is daar namelijk voor opnames van een film, met ook onder meer Joke Bruijs.

Niet promoten

Haar management laat weten aan de zender: “Het klopt dat Katja daar aan het werk is. We posten niks omdat er afspraken zijn gemaakt met de filmproducent en die wil je niet in de weg zitten. Daarnaast wil je in deze tijd natuurlijk het reizen naar het buitenland niet promoten. Uiteraard verlopen de opnames helemaal veilig en is iedereen getest.”

Instagram reacties

Op haar Instagram-post, die waarbij ze suggereert thuis bij de open haard te liggen, stromen de reacties binnen. Het tripje van Katja schiet bij veel volgers in het verkeerde keelgat. “Of heerlijk gekruld op een strandbedje?”, klinkt het. En: “Leugenaar, je zit in het buitenland”, laat een volger gepikeerd weten.

View this post on Instagram A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: Getty