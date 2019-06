Katja en Freek gaven elkaar stiekem vrijdag al het jawoord

Presentatrice en actrice Katja Schuurman en chef-kok Freek van Noortwijk gaven elkaar vrijdag het langverwachte jawoord, dat verklapte Katja zaterdag.

Het is zaterdag precies drie jaar geleden dat naar buiten kwam dat Katja en Freek voornemens waren te gaan trouwen. De twee hadden elkaar ruim een jaar eerder leren kennen. De eerste kennismaking tussen de veertien jaar jongere Freek en Katja vond plaats in zijn restaurant Guts & Glory. Dat was kort na de breuk tussen Katja en Thijs Römer, met wie ze acht jaar getrouwd was. Zij hebben samen een dochter.

Katja, die een jurk heeft uitgekozen in het TLC-programma Say Yes To The Dress, heeft tot nu toe weinig prijsgegeven over haar trouwdag. Wel is bekend dat ze veel hulp krijgt van vrienden. Zo drinken de gasten zelf geproduceerde natuurwijn. ‘Zoveel vrienden dragen iets moois en liefdevols bij; wat een rijkdom om zoveel lieve mensen om ons heen te voelen! We kunnen niet wachten…!’, schreef Katja deze week.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders