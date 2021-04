Katja Schuurman deelt nieuwe foto met bolle buik: ‘Wat ben ik trots’

Katja deelt niet alleen een recente foto van haar meisje, maar ook wat kiekjes uit de oude doos. ‘Gefeliciteerd lieve Sammie!’, schrijft ze bij de reeks plaatjes. ‘Wat word je snel groot…❤️❤️’

Tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Zwangerschap

Gisteren blikte Katja al even terug op haar zwangerschap van Sammie. ‘Mijn prachtige mooie lieve stoere grappige heerlijke originele bijzondere fantastische dochter’, schreef ze bij de prachtige foto. ‘Hier zat je nog in mijn buik. En morgen word je 11 jaar! Wat ben ik trots op wie jij bent. En wat een raar, mooi en lief besef dat jij in deze bolle buik gewoond hebt. Al mijn liefde is voor jou. Voor altijd.’

Tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Gelukswensen

Schuurman kan rekenen op veel gelukswensen onder beide posts. Zo reageert Lieke van Lexmond: ‘Kleine lieve engel is het! ❤️😍’ Romy Monteiro laat achter: ‘Gefeliciteerd met je knappe meisje! ❤️’ en ook Bridget feliciteert Katja met de verjaardag van haar dochtertje.

Tweede kindje

Schuurman is sinds begin augustus de trotse moeder van dochtertje Coco. Het is het tweede kindje voor de presentatrice, maar toch wist ze niet meer helemaal wat haar nu te wachten stond wat betreft de bevalling. Dat vertelde ze tijdens een eerdere Q&A op Instagram. ‘Ik was vergeten hoe het was’, aldus Katja. ‘Dat heeft 24 uur geduurd. Ik wist wel dat het pittig was, maar ik merkte dat ik zenuwachtig was. Zonder in alle details te treden. Het is in 5 uur gebeurd. Supersnel. Wat dat wel betekende is dat de weeën superintens waren. Ik hing echt aan het bed.’

Naam

En hoe ze op de naam Coco kwamen? Die heeft ze samen met haar dochter Sammy bedacht. ‘We zaten in de auto met zijn drietjes, toen ik nog zwanger was. We wisten dat het een meisje zou worden. Toen kwam Sammy met wat tekenfilm-namen en de film Coco vind ik een supermooie film.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Story | Beeld: BrunoPress