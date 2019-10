Katja Schuurman geeft inkijkje in seksleven: ‘We deden het met z’n zevenen in een jacuzzi’

Hoe intiem het onderwerp ook is: Katja Schuurman neemt doorgaans geen blad voor de mond. Zo ook gisteren niet, in het Vlaamse tv-programma Gert Late Night.

Katja was te gast in de rubriek Bedgeheimen, waar presentator James Cooke haar ondervroeg over haar – je verwacht het niet – bedgeheimen. Als het onderwerp ‘vrije liefde’ wordt aangesneden, doet Katja een boekje open over haar seksleven, dat zich niet altijd tot haar echtgenoot Freek beperkt.

‘We zijn sowieso altijd met z’n twee. Maar soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er van alles ontstaan.’ De twee delen zowel met mannen als met vrouwen het bed. Als James vraagt wat het recordaantal personen tegelijkertijd is, begint Katja te tellen. ‘Hoeveel hadden we er laatst in de jacuzzi? Zoiets als zeven?’

Liever open dan stiekem

Katja vindt het zelf een mooie manier om spanning in de relatie te houden. ‘Hoeveel mensen gaan er niet uit elkaar? Vaak omdat iemand vreemdgaat, of omdat de spanning er niet meer is. Er gebeurt heel veel stiekem, en ik vind stiekem veel erger dan open.’ Lees ook: Katja Schuurman: ‘Freek en ik voelen elkaar perfect aan in bed’

Kinderwens

Ook onthulde Katja dat ze graag een kind met Freek zou willen. Daarom is de actrice gestopt met de medicatie tegen de bipolaire stoornis waar ze in lichte vorm last van heeft. ‘Van woede-uitbarstingen tot heel, heel, heel verdrietig zijn. Dat schiet gewoon heel erg heen en weer. Ik sta ’s ochtends op en ik voel me on top of the world. En er zijn dagen dat ik opsta en voel ik me heel klein, alsof ik vergeet wie ik gisteren was.’

Ze hoopt dat het zo snel mogelijk lukt om zwanger te worden. ‘Ik ben 44. Ik kan niet zo heel erg lang meer wachten.’

Sammie

Katja heeft al een dochter met Thijs Römer, met wie ze acht jaar getrouwd was. Sammie is nu 9 jaar. In juni stapte Katja in het huwelijksbootje met chefkok Freek van Noortwijk.