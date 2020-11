Zo zag Katja Schuurman er nog uit in haar GTST-tijden

Katja Schuurman kennen we natuurlijk van heel veel tv-programma’s. De meesten zullen haar rol in GTST nog wel herinneren als Jessica Harmsen. Op Instagram heeft Katja een leuk plaatje uit haar GTST-tijd geplaatst.

Katja Schuurman heeft haar grote doorbraak toch écht te danken aan haar rol in Goede Tijden Slechte Tijden. Van 1994 tot 1999 was Katja in de tv-soap te zien als Jessica Harmsen – die natuurlijk samen zong met Linda en Roos.

Jonkie

Gisteren plaatste Katja een foto op Instagram van de laatste aflevering waarin ze te zien was. De caption luidt als volgt: ‘#throwback #gtst #jessica Net voordat ze Goede Tijden, achterop de motor bij Julian, voorgoed verlaat.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Comeback

In de reacties staan veel complimentjes. Maar naast de reacties over Katja zelf, is er ook veel vraag naar Jessica. Uit de comments blijkt dat veel mensen haar wel weer een keertje terug zouden willen zien in GTST. Hoewel het voorlopig niet op de planning lijkt te staan, is het niet geheel onmogelijk. Vorig jaar vertelde Katja dat ze nog wel openstond voor een gastrolletje. Het zou haar volgers op Instagram, en ons, in ieder geval heel gelukkig maken.

Inmiddels is Katja een gelukkige getrouwde vrouw en heeft ze dit jaar haar tweede kindje gekregen. Ze is een happy mom met haar dochters Sammie en Coco en haar partner Freek van Noortwijk.

Katja en haar kinderen:

View this post on Instagram A post shared by Katja Schuurman (@katjaschuurman)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Brunopress & Instagram