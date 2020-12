Dat vertelt Katja in gesprek met Veronica Magazine. Ze noemt 2020 heel vrolijk en blij, maar met als grote keerzijde natuurlijk corona. ‘Er zijn zo veel mensen om ons heen die het zwaar hebben, ook door de maatregelen om corona onder controle te krijgen.’

Levenswerk

Het is niet de eerste keer dat Schuurman vraagtekens zet bij het beleid om het virus onder controle te krijgen. Ze vraagt zich dan ook oprecht af of het voordeel van de maatregelen opweegt tegen de nadelen, ‘al mag je dat niet zeggen.’ Katja weet dat de situatie nog veel erger is in landen waar geen sociaal vangnet is, maar: ‘Mensen zien hun hele levenswerk instorten.’

Niet ziek door corona

Ook op Instagram sprak Katja zich al uit. Volgens haar worden veel meer mensen ziek door werkeloosheid, eenzaamheid, spanning thuis, depressiviteit of ‘omdat je bedrijf naar de klote gaat.’ Maar volgens haar worden mensen niet ziek door corona: ‘en dat is wat telt.’

Bron: Story | Beeld: Smulders