Katja Schuurman verdedigt Bilal Wahib: ‘Een slechte grap is geen porno’

Slechte grap

Volgens Schuurman zit de vork echter anders in de steel. ‘Met de grap ‘kan je je piemel laten zien’, wordt bedoeld ‘kan je je piemel laten kijken, met ogen dus”, begint ze. ‘Een slechte grap, die zo oud is als de weg naar Rome. Maar een slechte grap is geen kinderporno.’

Geen kwade opzet

Schuurman vraagt zich af of mensen het ook voor ‘het andere slachtoffer’, Wahib dus, durven op te nemen. ‘Van kwade opzet is geen sprake. Het is dom, zeer onhandig en bovendien niet grappig.’ Schuurman zegt dat ze dit bericht niet eerder durfde te plaatsen, omdat ze bang was voor de negatieve reacties die ze zou krijgen. ‘Maar ik wil eerlijk durven blijven zijn. Niet klakkeloos meelopen en meeschreeuwen, maar eerlijk genuanceerd en zacht zijn.’

