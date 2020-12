Katten en kerstversiering: niet de beste combi. Let hierop!

Moeders skippen de kerstboom in de eerste jaren van hun kroost, maar dat is eigenlijk ook wel aan te raden voor kattenmoeders. Of in ieder geval: pas op met de combi katten en kerstversiering. Die kunnen het namelijk wel eens aanzien als eten en dat kan behoorlijk misgaan, zo blijkt uit een Instagram post van Dierenkliniek Heusden en Altena.

Het beestje had de kerstslingers naar binnengewerkt en dat zorgde voor een forse opstopping, waarbij de darm opgestroopt was om de slinger, zo is te lezen op de Instagram pagina. Ook is er, naast de chirurgisch verwijderde kerstslinger, een röntgenfoto te zien, waarop de darmen van de kat duidelijk te zien zijn. Let op: het is een naar gezicht.

Meer dan slingers

Maar de kerstversiering is niet het enige waar je als catmom rekening mee moet houden in de decembermaand. Op de website van de Dierenbescherming wordt ook gewaarschuwd voor de naalden van de kerstboom en hulst. Dit blijkt namelijk giftig voor katten. Maar ook kerstlampjes kunnen een grote aantrekkingskracht hebben tot katten, terwijl je dit natuurlijk niet wil. Hang ze dus hoog genoeg. Hetzelfde geldt voor glazen ballen en ornamenten: onderaan kan het kapot gaan en de scherven brengen voor de pootjes van een poes geen geluk.

