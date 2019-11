Are you kitten me: zoveel kattenfoto’s maakt een baasje per dag

Nou, houd je vast, wel zeven kattenfoto’s per dag, zo blijkt uit onderzoek van OnePoll. Ja, dat klinkt best veel, maar ga maar eens na bij jezelf. Kun je het bij één foto houden als jouw huisdier écht iets liefs doet? Nee, dat dachten we.

Lees ook:

Lijkt jouw kat op jou? Dat klopt, volgens dit onderzoek

Ze onderzochten dit door wel 1000 katteneigenaren onder de loep te nemen. Hierbij vroegen ze naar de liefde voor hun kat, wat resulteerde in een aantal leuke feitjes. Want ook een foto van je pluizenbol mag natuurlijk niet ontbreken in huis. Wel 42 procent van de ondervraagden had een lijstje met een mooi kiekje van hun huisdier staan.

Kattenfoto’s per dag

Daarnaast omschreef 60 procent van de testpersonen hun kat als een ‘loyaal dier’ en je ziet je kat misschien wel meer dan je partner: wel 1.016 uur per week spendeerden de baasjes met hun poezelige huisdier. Niet zo gek dus, dat je zeven kattenfoto’s neemt per dag. Misschien nog best wel weinig, als je bedenkt hoeveel tijd je samen doorbrengt. En je kunt nooit genoeg kiekjes hebben lijkt ons.