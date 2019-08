Katy Keene: de eerste officiële trailer van de spin-off van ‘Riverdale’ is hier

We moeten nog twee maanden geduld hebben tot het vierde seizoen van ‘Riverdale’ op Netflix verschijnt. In de tussentijd maken de producenten van de serie ons alvast lekker met beelden van hun nieuwe pareltje: Katy Keene.

Voor iedereen die geen genoeg kan krijgen van Riverdale, hebben we goed nieuws. Er komt een spin-off van de hitserie, waarvan eerder dit jaar al een korte teaser werd onthuld. Nu komen de makers ein-de-lijk met een eerste trailer die zéker smaakt naar meer.

Katy Keene

De nieuwe show en Riverdale spin-off Katy Keene, van dezelfde makers als van Riverdale en Chilling Adventures of Sabrina, gaat over vier twintigers in New York. Ze proberen stuk voor stuk een carrière van de grond te krijgen. De hoofdpersoon is Katy, gespeeld door Lucy Hale (Aria Montgomery uit Pretty Little Liars), die het probeert te maken als modeontwerpster. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, en ook vriendschappen en haar liefdesleven komen op het spel te staan.

Bekende gezichten

Naast het bekende gezicht van Lucy Hale als Katy zien we nog een oude bekende in de serie. Zo speelt Josie uit Riverdale (actrice Ashleigh Murray) ook in de show als… zichzelf. In Riverdale besluit de jonge zangeres op een gegeven moment te gaan touren met haar vader. Ze verhuist naar New York om haar grote doel, een carrière als zangeres, te bereiken. In Katy Keene zullen we dus zien of het Josie lukt haar dromen waar te maken.

2020

Wanneer de serie precies van start gaat, is nog niet bekend. Naar verluidt zal dit ergens in 2020 zijn, dus we moeten nog even geduld hebben. Tot die tijd doen we het met onderstaande trailer én hopen we natuurlijk dat er nog meer beelden worden vrijgegeven!