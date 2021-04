Katy Perry en Miranda Kerr doen boekje open over hun ‘modern family’

In een ver verleden was Miranda Kerr getrouwd met Orlando Bloom. Het stel kreeg samen een zoontje. Tijden veranderen, want het glamourkoppel ging uit elkaar. Inmiddels is Bloom samen met Katy Perry en heeft ook Miranda een nieuwe hubby gevonden. In een livesessie op Instagram bespreken de bekend dames hun ‘modern family’.

Miranda Kerr laat zien dat je ook een goede verstandhouding kunt hebben met de nieuwe vlam van je ex. Het topmodel speelt namelijk en cruciale rol in het leven van Katy en verloofde Orlando: ze is praktisch hun gezondheidsgoeroe.

Modern family

Miranda houdt geregeld inspirerende interviews op Instagram. Ditmaal was haar gast iemand die ze maar al te goed kent, namelijk de stiefmoeder van haar zoontje Flynn: Katy Perry. Ze noemen hun gezinnen ‘modern family’s’: Miranda is hertrouwd met Snapchat-oprichter Evan Spiegel met wie ze zoontjes Myles en Hart kreeg. En Katy werd onlangs moeder van haar eerste dochtertje met Orlando: Daisy Dove.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Miranda (@mirandakerr)

Moederschap

In het interview bespreken ze onder andere het moederschap, en tonen ze hoe goed ze met elkaar door een deur kunnen. ‘De kinderen zijn mijn grootste liefde, zoals je weet,’ aldus Miranda. ‘Het is gewoon het beste van de wereld, moeder zijn.’ Dat beaamt Katy Perry direct: ‘Het is de beste baan! Ik bedoel, ik heb veel hoogtepunten in mijn carrière gekend, en daar was ik echt dankbaar voor. Maar dit is niet te vergelijken met de liefde die ik voor mijn dochter voel’, verklaart ze.

Female empowerment

Dat de twee zo’n goede en respectvolle band hebben ontgaat de volgers van het topmodel niet. ‘Women empowering women! Ik vind jullie relatie met elkaar geweldig!’, schrijft iemand. Een andere volger reageert: ‘De goede energie tussen jullie is heel speciaal!’ En zo is dat. Haat en nijd? Niet nodig! (insert inspirational quote here)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Eonline | Beeld: Getty